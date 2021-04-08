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影／國三南下碧潭隧道小貨車起火！車陣回堵 2人急送醫
國三南下碧潭隧道內，今天傍晚發生小貨車疑自撞翻車並起火，車上兩人受傷送醫。據了解，小貨車駕駛及乘客因翻車造成擦挫傷，兩人及時逃出未遭火噬，小貨車起火及事故發生原因，現由國道警察調查了解中。
新北市消防局今天下午5時50分獲報，國道三號在南下29公里的碧潭隧道內，發生小貨車火燒車意外，消防人車迅速趕抵，雖有路過汽車駕駛人見小貨車起火，曾下車協助以滅火器幫忙滅火，但因火勢太大無法撲滅，經消防人車拉水繳線灌救才撲滅火勢。
據了解，57歲葉姓男子駕駛小貨車行經該處時，疑似失控自撞導致小貨車翻車並起火燃燒，葉男與車上乘客67歲陳姓男子兩人及時逃出車外，並未遭火吞噬，但葉男頭部擦傷， 陳男左手左腳擦傷，都僅輕傷，由救護車送往新店耕莘醫院。
國三南下因這起小貨車起火事故，造成後方車陣回堵長達1公里，事故發生原因，現由國道警察調查了解中。
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