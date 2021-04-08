女大生機油箱遭鄰居塞圖釘 內湖警依毀損罪嫌送辦

台北市內湖區21歲沙姓女大生，上月26日騎車發現機車漏油，牽至車行檢查，才知機油箱遭人塞入螺絲釘、圖釘，嚇得急忙報警。由於沙女去年與住附近的65歲葛姓男子有過嫌隙，她懷疑是同一人所為，警方獲報後調閱監視器確定犯嫌就是葛男，2日詢後將葛男依毀損罪嫌送辦。

據了解，沙女與葛男住處鄰近，去年11月因停車問題鬧上法院。葛男稱沙女的停車位置阻礙他推太太輪椅的路線，心生不滿，用三秒膠將機車鑰匙孔封住，沙女發現車遭毀損後報警，警方將葛男依毀損罪嫌送辦；今年初法庭建議兩造和解，孰料和解後不久，沙女機車又慘遭破壞，她懷疑是葛男狹怨報復。

由於機油孔需借助外力打開，且機油管窄小，若要塞入異物必須是「小零件、一個一個投入」，警方判斷預謀犯案的機率大。

警方循線調閱監視器，3月22日晚間11點，一名身型矮胖的男子蹲在女機車下「好一陣子」，疑似將螺絲釘、圖釘等異物投入機車機油孔，警方擴大調閱其他監視器比對身形與特徵，認定該男子身分就是葛男。

警方2日通知葛男到案說明，但葛男矢口否認犯行，警方拿出監視器畫面佐證，葛男仍辯「那不是我」，警方詢後將他依毀損罪嫌送辦。