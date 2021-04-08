富邦銀桂林分行阻詐有成 凍結帳戶連詐欺收水手都栽了

位於台北市萬華區的富邦銀行桂林分行平時與轄區警方密切合作攔阻詐騙，近日除及時阻止一名遭遇投資詐騙的婦人匯出40萬元款項，也察覺一名男子頻繁提領鉅款，警方獲報後發現男子金融帳戶已被詐騙集團作為「收水帳戶」，懷疑男子是詐欺共犯，他還來不及取款，帳戶內140萬贓款就被警方凍結。

58歲江姓婦人日前在網路投資平台上看到廣告，稱投資比特幣可獲利8至10倍，她信以為真，依詐團成員假冒的網路平台客服人員指示，4月1日到富邦銀行桂林分行準備匯出40萬元給指定帳戶，行員察覺有異，立即報警處理。

警方獲報到場，說明獲利8至10倍不符常理，經查詢也發現指定帳戶近期異常出現多筆數十萬元款項匯進又匯出，研判是詐團進行投資詐騙，騙江婦把積蓄匯進人頭帳戶，江婦聽聞後才驚覺受騙，所幸經行員及警方攔阻，才未匯出辛苦累積的積蓄。

21歲劉姓男子3月11日也到富邦桂林分行內準備提領80萬元，他一下說要改裝汽車，一下又說要裝修房子，行員發覺異常報警後，發現劉男帳戶近期有多筆款項匯入，他又對匯款來源交代不清，研判劉男是為詐團擔任收水手，負責將詐欺車手騙到手匯過來的錢領出在交付上游。

警方為避免再有其餘被害人受騙，立即配合行員凍結劉男帳戶，也將劉男帶返製作筆錄，後續待被害人到案說明，將持續偵辦追查其餘詐欺同黨。