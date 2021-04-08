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金門又發生火警！火燒埔延燒約500平方公尺 幸無人傷亡

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

又有火警！靠近知名景點莒光樓的金城鎮環島西路一段250巷旁今天中午發生火燒埔，現場火勢猛烈，竄出濃濃黑煙，金門縣消防局獲報出動4台消防車及15名消防與義消前往搶救，在10分鐘左右，就順利將火勢撲滅，隨即進行後續殘火處理，現場無人員傷亡，合計燒毀面積約500平方公尺。

金門縣消防局表示，消防局救災救護指揮中心於今日中午12時53分接獲民眾報案，指稱位於金城鎮環島西路一段250巷附近發生火警，因地區久旱未雨加上風勢助長下，火勢相當猛烈，指揮中心立即派遣金城分隊2車消防車前往搶救，由小隊長李錫安擔任初期指揮官，率8名隊員前往搶救。

李錫安於出勤途中發現現場火勢相當猛烈，濃煙不停竄向天際，擔心火勢波及一旁民宅，當下立即向指揮中心求援，又加派2車到場，總計出動3台水箱車、1台水庫車、消防及義消人員15名前往搶救。

李錫安透露，他到場後，立即指揮所屬佈署3線水線進行搶救，第1線進行滅火攻擊及建築物防護；第2 線由火場進入攻擊火點及周界防護；第3 線從火場第2、3面進行滅火攻擊，金寧61車則協助中繼送水任務，另金城分局也派員警到場協助交通管制讓現場救災動線相當順暢。

此次火警因搶救戰術應用得宜，在強力消防力介入下，火勢很快於13時06分受到控制，13時09分撲滅，隨即進行後續殘火處理，現場無人員傷亡。

針對火場周遭建築物做好防護未受延燒相當讚許，消防局局長王世祿也呼籲民眾，金門地區受氣候變遷影響，降雨量相當稀少，不管是亂菸蒂或是遺留火種，都有機會引起很大的災害，地區習俗在清明節前後10天仍為民眾掃墓時節，一個不留意就會造成災害發生，呼籲民眾能做好「四不二記得」-「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」的防火觀念，以減少災害事故發生。

金門又發生火燒埔，因地區久旱未雨加上風勢助長下，火勢相當猛烈，消防人員到場緊急滅火。圖／金門縣消防局提供
金門又發生火燒埔，因地區久旱未雨加上風勢助長下，火勢相當猛烈，消防人員到場緊急滅火。圖／金門縣消防局提供
金城鎮環島西路一段250巷旁今天中午發生火燒埔，消防人員火速到場搶救。圖／金門縣消防局提供
金城鎮環島西路一段250巷旁今天中午發生火燒埔，消防人員火速到場搶救。圖／金門縣消防局提供

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