查獲中國豬肉零食！台籍女子透過電商大量進口台灣銷售

金門縣警方日前查獲的中國製豬肉零食，經查發現是一名台灣籍陳姓女子，因為喜歡吃中國零嘴，陸續從中國夾帶進口台灣食用，後更大量進口銷售，並在台灣、金門兩地販賣，也透過臉書等網路管道販賣，遭到警方循線查獲，除了查扣相關豬肉製品，女子也被依觸犯動物傳染病防治條例，函送金門地檢署偵辦。

據了解，該名年約30歲的陳姓女子家住新竹縣新豐鄉，平時就喜歡上網路購物，更常逛淘寶、天貓等中國網路電商平台，但因淘寶禁止台灣用戶直接購買中國肉製品寄送台灣，女子便想辦法先透過網路電商平台下單，再轉經福州、深圳等地的第三人，以特貨名義報關入台。

陳女除了購買多款知名辣條產品，更購買大量某中國品牌零食「大拇哥烤腸」、「豬扒脆」，裡頭含有雞肉、豬軟骨等主要成分，警方已經將查扣到的證物送驗，初步確認的確含有中國豬肉成分，但是否含有非洲豬瘟病毒還有進一步等化驗結果出爐。

金門縣刑大是會同新竹縣刑大共同偵辦，3月10日持金門地方法院搜索票同步在金門、新竹兩地搜索，並在陳女位於新豐鄉的住處查扣出上百包中國零食，此外金門警方也在陳女於金門活動的地址，查到同樣的產品，疑似是她藉與男友會面的機會前往金門，順便將中國豬肉零食裝箱帶往金門並且販售。

除了女子本身從中國電商平台購買、入台銷售，他的男友則疑似也有參與其中，協助女子出貨，但警方上門將2人帶回，女子辯稱不知道中國的零食不能進口台灣，更不知道不可以銷售，而男友則矢口否認協助販賣豬肉零食；不過據警方調查，陳女已經賣出大量中國製零食，更擄獲不少忠實顧客、網路評價非常高。