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5歲童玩打火機釀火警 母親判拘役5日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王姓婦人居家照顧3名幼兒，5歲兒玩打火機造成家中失火，經消防員滅火才未延燒鄰戶，王婦移送法辦，台北地院審理，法官依失火罪判王婦拘役5日，得易科罰金5000元。可上訴。

新北市新店區王婦平日在家負責照顧所生的3名幼兒，其中，5歲兒有持打火機玩火的前例，應注意將家中足以引起火源的物品收好，並注意看管5歲兒。

檢方指控，2019年11月24日下午，王婦讓5歲兒單獨留在臥室，兒子在臥室以打火機引燃火苗，致客廳、臥室內物品、裝潢及牆壁都燒毀，消防局人員滅火後，警方將王婦移送法辦，檢察官對她聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，王婦明知兒子有以打火機玩火的前例，有監督、保護義務的保證人地位，卻任由兒子取得打火機，違反注意義務。

判決說，王婦應注意兒子有無玩火卻疏於注意，火災造成房屋所有人財物損失，審酌她未與被害人和解，未賠償損失、坦承犯行，判拘役刑。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

消防員 檢察官

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