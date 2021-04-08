失智婦夜間卡車陣中險象環生 板橋女警急救援送返家

本月4日晚上8時許，蘇姓婦人步履蹣跚沿著板橋區環漢路四段往樹林方向徒步行走，板橋警分局沙崙所警員林則良、陳妤柔獲報後立即前往，到場時見蘇婦僅著短袖紅上衣，因寒冷不斷哆嗦發抖，當時正值連續假日道路尖峰時段車流量大，板橋員警初步詢問婦人身體狀況、姓名、身住何處及家人聯繫方式，婦人僅能回應住家居住在樹林一帶，員警只好先將蘇婦帶回沙崙派出所休息。

返所後，女警陳妤柔見蘇婦右臉頰及眼角有明顯擦傷，疑似因跌倒而受傷，採半跪的方式為蘇婦的傷口消毒並包紮，再利用失蹤人口系統及警用電腦比對，終於查出婦人住家，為免家屬擔心，員警確認身分後協助載送婦人返家。

蘇婦女兒林姓女子見到員警帶母親送返家，當下喜極而泣，林女事後向警方表示，不知母親為何會獨自出門，加上母親沒有帶手機出門也不知道該從何找起，最後更感謝警方協助母親返家，再共享天倫之樂。

板橋警方分局長劉炯炫表示，對家人多一分關心、多一道保護手續，就會少一分擔憂。民眾家中若有走失之虞者、患有智能障礙、自閉症、失智症等心智障礙者，應不定時記錄身體特徵、注意其可能活動範圍，必要時用手機拍照紀錄當天穿著，並協助在身上配戴留有聯絡方式的飾品、證件提供警方及熱心民眾查證聯繫。

警方指出，也可善用防走失免費資源，到各縣市政府社會局、區公所或失蹤老人協尋中心申請愛心手鍊，另外申辦守護QRcode布標、NFC預防走失智慧手環或配戴有衛星定位的裝置，以此降低走失者協尋的程序。