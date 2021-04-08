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失智婦夜間卡車陣中險象環生 板橋女警急救援送返家

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

本月4日晚上8時許，蘇姓婦人步履蹣跚沿著板橋區環漢路四段往樹林方向徒步行走，板橋警分局沙崙所警員林則良、陳妤柔獲報後立即前往，到場時見蘇婦僅著短袖紅上衣，因寒冷不斷哆嗦發抖，當時正值連續假日道路尖峰時段車流量大，板橋員警初步詢問婦人身體狀況、姓名、身住何處及家人聯繫方式，婦人僅能回應住家居住在樹林一帶，員警只好先將蘇婦帶回沙崙派出所休息。

返所後，女警陳妤柔見蘇婦右臉頰及眼角有明顯擦傷，疑似因跌倒而受傷，採半跪的方式為蘇婦的傷口消毒並包紮，再利用失蹤人口系統及警用電腦比對，終於查出婦人住家，為免家屬擔心，員警確認身分後協助載送婦人返家。

蘇婦女兒林姓女子見到員警帶母親送返家，當下喜極而泣，林女事後向警方表示，不知母親為何會獨自出門，加上母親沒有帶手機出門也不知道該從何找起，最後更感謝警方協助母親返家，再共享天倫之樂。

板橋警方分局長劉炯炫表示，對家人多一分關心、多一道保護手續，就會少一分擔憂。民眾家中若有走失之虞者、患有智能障礙、自閉症、失智症等心智障礙者，應不定時記錄身體特徵、注意其可能活動範圍，必要時用手機拍照紀錄當天穿著，並協助在身上配戴留有聯絡方式的飾品、證件提供警方及熱心民眾查證聯繫。

警方指出，也可善用防走失免費資源，到各縣市政府社會局、區公所或失蹤老人協尋中心申請愛心手鍊，另外申辦守護QRcode布標、NFC預防走失智慧手環或配戴有衛星定位的裝置，以此降低走失者協尋的程序。

新北市蘇姓婦人日前步履蹣跚沿著板橋區環漢路四段往樹林方向徒步行走，板橋警分局沙崙所警員林則良（左）、陳妤柔（右）獲報前往救援送平安送返家。圖／警方提供
新北市蘇姓婦人日前步履蹣跚沿著板橋區環漢路四段往樹林方向徒步行走，板橋警分局沙崙所警員林則良（左）、陳妤柔（右）獲報前往救援送平安送返家。圖／警方提供
新北市蘇姓婦人日前步履蹣跚沿著板橋區環漢路四段往樹林方向徒步行走，板橋警分局沙崙所警員林則良、陳妤柔獲報前往救援送平安送返家。圖／警方提供
新北市蘇姓婦人日前步履蹣跚沿著板橋區環漢路四段往樹林方向徒步行走，板橋警分局沙崙所警員林則良、陳妤柔獲報前往救援送平安送返家。圖／警方提供

失智症 失蹤 自閉

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