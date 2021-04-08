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偷機車自備安全帽？ 警方鷹眼頭份市街頭逮人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

騎乘機車要載安全帽，27歲潘姓男子4月6日凌晨在苗栗縣頭份市涉嫌竊盜機車，也「自備」安全帽，員警隔天中午人贓俱獲，才查出原來他返鄉台東縣掃墓，因友人騎機車接送他，才會隨身攜帶安全帽，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗縣警局頭份分局頭份派出4月6日上午9點多受理報案，一輛機車在頭份市中正路住家前被偷，警方調閱監視器發現贓車在頭份市活動，研判贓車是代步使用，通報線上巡邏警網全面搜尋，頭份派出所警員張冠偉、黃宇陞昨天中午巡邏，在頭份市中正、興隆路口發現贓車，攔查逮捕潘男。

警方調查，潘男因竊盜案件，台東地檢署發布通緝，平日以打工維生，他日前返台東掃墓，友人騎機車接送，他因此帶安全帽回台東，4月6日凌晨零點多搭火車返回竹南火車站，步行返回頭份市租屋處，途經頭份市中正路，看見1輛機車鑰匙未拔，趁機竊車代步。

警方說，潘男為掩人耳目，特意戴上「自備」安全帽，以躲避警方查緝，原本以為神不知鬼不覺，未料隔天騎機車外出時露餡，並坦承竊盜犯行，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警察分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警察局一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，同時呼籲鑰匙未拔或未上鎖的汽、機車，容易為竊賊下手目標，民眾應做好防竊措施，以免遭覬覦。

27歲潘姓男子自備安全帽涉嫌偷車，員警眼尖昨天當街攔查逮捕。記者范榮達／翻攝
27歲潘姓男子自備安全帽涉嫌偷車，員警眼尖昨天當街攔查逮捕。記者范榮達／翻攝

竊盜 台東 贓車

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