偷機車自備安全帽？ 警方鷹眼頭份市街頭逮人

騎乘機車要載安全帽，27歲潘姓男子4月6日凌晨在苗栗縣頭份市涉嫌竊盜機車，也「自備」安全帽，員警隔天中午人贓俱獲，才查出原來他返鄉台東縣掃墓，因友人騎機車接送他，才會隨身攜帶安全帽，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗縣警局頭份分局頭份派出4月6日上午9點多受理報案，一輛機車在頭份市中正路住家前被偷，警方調閱監視器發現贓車在頭份市活動，研判贓車是代步使用，通報線上巡邏警網全面搜尋，頭份派出所警員張冠偉、黃宇陞昨天中午巡邏，在頭份市中正、興隆路口發現贓車，攔查逮捕潘男。

警方調查，潘男因竊盜案件，台東地檢署發布通緝，平日以打工維生，他日前返台東掃墓，友人騎機車接送，他因此帶安全帽回台東，4月6日凌晨零點多搭火車返回竹南火車站，步行返回頭份市租屋處，途經頭份市中正路，看見1輛機車鑰匙未拔，趁機竊車代步。

警方說，潘男為掩人耳目，特意戴上「自備」安全帽，以躲避警方查緝，原本以為神不知鬼不覺，未料隔天騎機車外出時露餡，並坦承竊盜犯行，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。