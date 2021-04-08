偷機車自備安全帽？ 警方鷹眼頭份市街頭逮人
騎乘機車要載安全帽，27歲潘姓男子4月6日凌晨在苗栗縣頭份市涉嫌竊盜機車，也「自備」安全帽，員警隔天中午人贓俱獲，才查出原來他返鄉台東縣掃墓，因友人騎機車接送他，才會隨身攜帶安全帽，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
苗栗縣警局頭份分局頭份派出4月6日上午9點多受理報案，一輛機車在頭份市中正路住家前被偷，警方調閱監視器發現贓車在頭份市活動，研判贓車是代步使用，通報線上巡邏警網全面搜尋，頭份派出所警員張冠偉、黃宇陞昨天中午巡邏，在頭份市中正、興隆路口發現贓車，攔查逮捕潘男。
警方調查，潘男因竊盜案件，台東地檢署發布通緝，平日以打工維生，他日前返台東掃墓，友人騎機車接送，他因此帶安全帽回台東，4月6日凌晨零點多搭火車返回竹南火車站，步行返回頭份市租屋處，途經頭份市中正路，看見1輛機車鑰匙未拔，趁機竊車代步。
警方說，潘男為掩人耳目，特意戴上「自備」安全帽，以躲避警方查緝，原本以為神不知鬼不覺，未料隔天騎機車外出時露餡，並坦承竊盜犯行，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
頭份警察分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警察局一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，同時呼籲鑰匙未拔或未上鎖的汽、機車，容易為竊賊下手目標，民眾應做好防竊措施，以免遭覬覦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言