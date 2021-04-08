中製口罩混入實名制案開庭 加利林明進否認詐欺

加利科技負責人林明進（中）涉將中國製非醫用口罩流入實名制，詐得新台幣1068萬餘元。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

加利科技負責人林明進涉將中國製非醫用口罩流入實名制，詐得新台幣1068萬餘元，另挪用熔噴布製作口罩獲利2339萬餘元。士院今天開庭，林坦承虛偽標示，否認違反藥事法及詐欺。

林明進開庭時辯稱，國家隊徵用口罩時曾成立LINE群組，成員包括行政院、衛福部、工業局官員，曾有廠商提問若從國外進口非醫用口罩轉成醫用口罩有無違法，官員只說須具備醫療器材許可證，且產品必須符合國家規範。

林明進坦承虛偽標示罪，但否認違反藥事法及詐欺。法官諭知全案4月19日再開庭。

全案起於新北市三重區某藥局女藥師去年9月間整理郵局寄達的實名制口罩時，發現有簡體字說明書。案經新北市政府衛生局等單位稽查，發現加利科技股份有限公司涉案。

士林地檢署認定，加利科技原為口罩國家隊成員，但自去年6月18日起以每片新台幣1.42元價格向中國安徽安景瑞公司購入非醫用口罩467萬8000片，進口後分裝並打上國家隊代碼「11」。

林明進涉隱匿原產地，將中國製非醫用口罩冒充為自家生產醫用口罩，再提供實名制徵用共計395萬6000片，以每片實名制醫用口罩徵用價格2.7元計算，詐得徵用價款共1068萬1200元。

此外，加利科技利用徵用廠商資格，低價購入醫用口罩原料熔噴不織布，但未實際用於製造實名制口罩，卻挪用為一般市售口罩原料，牟得不法利益2339萬元。

士林地檢署還查出，林明進的特建企業未經許可製造兒童醫用口罩。全案依藥事法未經核准擅自製造醫療器材罪、刑法虛偽標記商品原產國罪、詐欺取財罪，起訴林明進。