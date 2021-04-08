影／離奇！工人操作吊掛變電器 反被823公斤變電器壓死

台南市左鎮區67歲陳姓工人，今天在物料倉庫使用移動式起重機進行變壓器吊掛作業，欲將變壓器吊掛至該移動式起重機後車斗上，吊掛過程中變壓器不慎撞擊堆疊地面上第二層之變壓器導致掉落，他站在吊車旁不幸遭倒塌後掉落的變壓器壓擊胸部（變壓器重量約823公斤），當場無呼吸心跳等生命跡象，送醫不治死亡。職安署南區職安中心初步了解後，針對雇主有違反職業安全衛生法部分將移送地檢署參辦。

初步了解，陳姓工人上午7點30分，獨自操作吊掛變電器要移到約30公尺的地方堆放，人站在吊車旁，吊起的變電器推到旁邊堆疊的變電器，其中疊放第二層的一個變電箱傾倒，壓住陳姓工人胸部，附近的工人聽到碰的重大撞擊聲趕往查看，報案將人救出送醫但傷勢太嚴重不治死亡。

職安署南區職安中心初步調查，雇主疑有違反職業安全衛生法第6條第1項第5款未防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害部分，依同法第43條規定，可裁處3至30萬元罰鍰。另雇主也同時構成職業安全衛生法規定的刑事責任，將移送地方檢察署參辦。

南市勞工局立即啟動職災勞工個案主動服務計畫(FAP)服務機制，進行職災慰問及協助，勞工局局長王鑫基表示，使用起重機具吊掛作業所發生職業災害輕者受傷休養，重者不幸罹災，雇主不得不重視其危害嚴重性。其災害發生原因多為雇主未積極採取防止吊掛物倒塌或物件飛落之安全防護措施、未使用正確吊掛方式及未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施等。