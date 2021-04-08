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中風男子想家常逃離醫院 警攔截助他返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

中風的林姓男子因想家，經常趁醫護人員不注意時，逃出醫院，令醫護人員頭痛不已，上月底又趁機逃院，林搭計程車說不清楚欲往何處，運將載他到派出所尋求協助，由員警通知家屬將林男帶回家。

上月27日清晨，台中市警四分局南屯派出所警員李銘城、陳潔瑢執勤時，突有計程車司機報案，稱有一名男子於中國醫藥大學附設醫院旁向他招手上車，表示欲前往南屯區的檢驗所洗腎，但該男子上車後卻無法清楚表達欲前往地點，司機無可奈何之下只好就近至南屯派出所尋求協助。

警詢問該男子姓名、住在何處，男子說話含糊、無法正常回應，經檢視男子身上並無證件，但他手腕上掛有中國醫藥大學附設醫院住院手環，警使用M-POLICE查詢男子姓名及生日，確認身分是林男(58歲)，警立即致電詢問醫院有無林男資訊，院方一聽到林男姓名，馬上表示林男為住院病人，因半身中風在院療養，身體狀況尚可行動，時常偷跑出醫院，令人頭痛。

經員警通知林男的妹婿到場，表示林男中風後平常都是由他與妻子照顧，因自己尚有工作，無法時時看護林男，才發生此事，幸虧有計程車司機及員警協助，才能盡快通知家屬接回照顧。

中風的林姓男子因想家，經常趁醫護人員不注意時，逃出醫院，令醫護人員頭痛不已，上月27日又趁機逃院，林搭計程車說不清楚欲往何處，運將載他到派出所尋求協助，由員警通知家屬將林男帶回家。圖／警方提供
中風的林姓男子因想家，經常趁醫護人員不注意時，逃出醫院，令醫護人員頭痛不已，上月27日又趁機逃院，林搭計程車說不清楚欲往何處，運將載他到派出所尋求協助，由員警通知家屬將林男帶回家。圖／警方提供
中風的林姓男子因想家，經常趁醫護人員不注意時，逃出醫院，令醫護人員頭痛不已，上月27日又趁機逃院，林搭計程車說不清楚欲往何處，運將載他到派出所尋求協助，由員警通知家屬將林男帶回家。圖／警方提供
中風的林姓男子因想家，經常趁醫護人員不注意時，逃出醫院，令醫護人員頭痛不已，上月27日又趁機逃院，林搭計程車說不清楚欲往何處，運將載他到派出所尋求協助，由員警通知家屬將林男帶回家。圖／警方提供

計程車 中風 醫護人員

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