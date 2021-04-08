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老翁人車倒在宜春路平交道 自強號司機員發現急救援
一名76歲黃姓老翁今天上午6點多騎機車途經山線鐵路苗栗市宜春路平交道，撞擊平交道遮斷桿，人車摔落到南下東正線鐵軌，剛從台灣鐵路局苗栗車站啟動的北上102次自強號司機員發現，停車通報車站協助就醫，他的臉部、四肢擦傷住院觀察。
102次自強號今天上午6點38分離開苗栗車站，司機員發現黃姓老翁及機車，倒在宜春路平交道南下東正線，司機員趕緊煞停列車，通報苗栗車站，站長吳兆迪隨即轉報南下列車注意，並聯絡鐵路警察及縣府消防局人車到場，司機員協助下，將老翁送醫。
吳兆迪表示，翁罹癌治療出院幾天，今天身體可能一時不適，撞擊平交道遮斷桿人車倒地，臉部及四肢擦傷，還好自強號司機員警覺發現，否則後果不堪設想，山線鐵路受到這件意外影響，3班列車誤點10多分鐘，上午7點以後列車都恢復正常。
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