老翁人車倒在宜春路平交道 自強號司機員發現急救援

一名76歲黃姓老翁今天上午6點多騎機車途經山線鐵路苗栗市宜春路平交道，撞擊平交道遮斷桿，人車摔落到南下東正線鐵軌，剛從台灣鐵路局苗栗車站啟動的北上102次自強號司機員發現，停車通報車站協助就醫，他的臉部、四肢擦傷住院觀察。

102次自強號今天上午6點38分離開苗栗車站，司機員發現黃姓老翁及機車，倒在宜春路平交道南下東正線，司機員趕緊煞停列車，通報苗栗車站，站長吳兆迪隨即轉報南下列車注意，並聯絡鐵路警察及縣府消防局人車到場，司機員協助下，將老翁送醫。