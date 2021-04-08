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女子匯款3次35萬給網友投資 匯第4次警阻止才知是詐騙
台南市學甲警察分局學甲所警員林聖楠、李宗龍7日上午10點執行巡邏勤務，至京城銀行學甲分行守望時，銀行專員王婉真急忙上前通知有一名胡姓越南籍女子（41歲）疑似遭詐騙。林、李2員立即上前關懷詢問，經了解係「假投資真詐財」詐騙手法，員警向胡女耐心解釋係詐騙集團近來犯罪手法，始恍然大悟，及時將準備匯出的新臺幣12萬4千餘元收回，成功攔阻一件詐騙案。
胡姓女子表示，是透過社群媒體臉書認識一名香港籍男性網友，對方佯稱在香港從事黃金買賣投資平臺，保證可以從中賺取高額差價且穩賺不賠，雙方素未謀面，平時則使用LINE通訊軟體聯繫。該名香港籍網友分別要求胡女於今年1月26日、27日、3月22日三次計匯款35萬至其提供之個人帳戶，復於3月29日通知須匯款境外所得稅12萬4千餘元，方能將先前投資獲利領回，胡女不疑有詐4月7日籌到錢就到京城銀行學甲分行匯款。
王姓行員詢問胡女是否認識該帳戶之人，胡女回答係網路認識，要匯款海外理財投資。行員判定疑似遭詐騙，適逢學甲分局學甲派出所警員林聖楠、李宗龍巡邏勤務到場，遂立即通知警方協助。經員警詢問胡女同意後查看手機對話內容確定是詐騙，並耐心解說「假投資真詐財」及相關新聞案例，胡女始恍然大悟遭到詐騙。
學甲警分局長翁誌宏表示：詐騙集團經常利用民眾在無警覺時對事情判斷能力薄弱，以投資名義吸引被害人匯款，實屬詐騙手法，多一步確認，多一點安心，並籲請民眾，不要輕易相信來路不明的投資，應具備警覺性，遇有疑似詐騙電話應撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或撥打報案110專線和警方聯繫，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則方能保護自已不受詐騙。
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