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女子花了1萬2見不到女網友 拒加碼竟被恐嚇找黑道打她

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市一名中年女子下載網路交友App，認識1名女網友，感覺很談得來，相約在超商見面。被害女子到超商沒看見人，但接獲自稱網友經紀人的男子來電，要求她購買6000元額度的App Store卡2張，並傳密碼給網友。對方得手後，來電要求再買1萬8000元額度，否則找黑道打她，女子驚覺被騙，報案求助。

基隆市警察局刑事警察大隊指出，很多民眾會利用網路社群與通訊軟體結交網友，詐騙集團看準這股社會脈動，在網路布局「假交友、真詐財」。詐團犯案模式多是先在網路上跟被害人談心搏感情，甚至營造雙方彷彿正在談戀愛的感覺，取得信任後約見面。

警方表示，詐騙集團成員以約見面讓人上鈎後，會要求被害人購買遊戲點數或其他對價商品，充當「見面費」，之後又以驗證身分、確認被害人不是警察等理由，要求加碼購買；如果被害人有所警覺，可能還會變臉，搬出黑道恐嚇。

警方提醒民眾，結交網友應提高警覺，若感覺不安或擔心遭詐騙，最好報警或向165反詐騙專線查詢。不少被害人因為急著見網友，花錢購買遊戲點數，但最後不只見不著面，會遭恐嚇承受心理壓力。

基隆市一名女子為了見女網友一面，花了1萬2購買App Store卡，對方取得後又要求加碼再買，否則找黑道打她，才知被騙。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一名女子為了見女網友一面，花了1萬2購買App Store卡，對方取得後又要求加碼再買，否則找黑道打她，才知被騙。記者邱瑞杰／攝影

詐騙集團 警察

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