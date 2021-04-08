高雄輕軌昨晚再傳車禍 通車後至今已發生26次車禍

高雄輕軌列車昨晚又發生車禍，曾姓男子開車左轉平交道，未注意列車經過，擦撞列車車頭，幸僅輕微碰撞，未傳傷亡，不過，這已是高雄輕軌列車今年發生的第五起車禍。

高雄市警局統計，輕軌列車自2016年通車已發生26起車禍，2016年2件、2017年9件、2018年5件、2019年3件、2020年2件，今年已5件。

警方表示，昨晚8點54分，曾姓男子（27歲）開車經過高雄市前鎮區二聖路與凱旋三路口，沿凱旋三路左轉二聖路，未注意輕軌平交道燈號已經響起，當時輕軌列車南下，撞上列車的右前車頭，警方到場，在6分鐘立即排除事故現，輕軌列車上6名乘客沒受傷，警方對曾姓男子和列車司機酒測，都無酒精反應。

據了解，這已是今年輕軌列車第六次發生車禍。除了昨晚發生的車禍，其餘四件車禍包括：

1月13日晚間，莊姓男子騎機車高雄苓雅區英祥街往東，到凱旋三路口疑闖紅燈，撞上正要駛入凱旋武昌站的輕軌列車。

2月3日艾姓男子騎機車在高雄前鎮區成功二路與時代大道路口，右轉撞上輕軌列車。

3月16日晚間，孫姓男子在苓雅區凱旋路與武昌路，右轉撞上輕軌列車左車頭，肇事逃離現場，後經警方調閱監錄畫面通知到案。