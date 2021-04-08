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影／基隆客運九份下山 老街入口前過彎撞上對向廂型車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆客運一輛公車昨天午夜收班，從九份開下山時，行經老街入口前過彎時，高姓司機疑恍神，「直行」撞上停在對向路邊的廂型車。警方到場對高實施酒測，非酒駕。車禍發生時，客運上沒有乘客，廂型車內也沒人，未造成傷亡。

50多歲高姓司機昨晚近11點半收班後，駕駛基隆客運下山，行經基山路九份老街入口前彎道時，客運原本順著車道要左轉彎，但後來卻如直行般，開到對向車道，撞到停在涼亭旁蘇姓男子的廂型車。車禍發生巨大碰撞聲，附近住戶和遊客到場關看，並報警。

員警到場指揮交通，防範引發二次事故。高姓司機接受酒測，體內無酒精反應，沒有酒後駕車，表示未注意車前狀況，不小心撞上路旁轎車。車損部分由雙方賠償事宜。

基隆客運高姓司機午夜收班駕車從九份下山時，在老街入口前彎道撞上停在對向路邊的廂型車。當時車上沒有乘客，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運高姓司機午夜收班駕車從九份下山時，在老街入口前彎道撞上停在對向路邊的廂型車。當時車上沒有乘客，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車禍 九份

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