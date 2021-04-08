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台電施工意外 包商工人遭400公斤電箱重壓不治
台南左鎮區今天上午7點多傳出意外，台電下游包商一名工人，在工地遭電箱壓住，台南市消防局派遣左鎮消防分隊2車4人前往搶救，工人是約60歲的陳姓工人，胸部整個遭壓變形，救出時已失去生命跡象，緊急送新化分院急救仍不治。
據指出，消防救護人員趕到時，壓在陳姓工人身上的電箱已經被其他人抬起，初步檢視因為整個胸部重壓變形，已經壓到心臟可能破碎，但消防救護人員仍不放棄的一邊急救一邊送醫，可惜還是回天乏術。
警方初步調查，在現場作業的為台電外包商，陳姓工人（67歲，善化人）在將電箱吊掛上車時不慎脫落，至遭400多公斤電箱重壓，胸腔多處骨折送新化分院急救，救出時情況已經不樂觀，送醫後死亡，已通知承包商及家屬前來，並通知偵查隊到場採證，並同步通知勞工局調查是否有工安疏失。
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