台電施工意外 包商工人遭400公斤電箱重壓不治

台南左鎮區今天上午7點多傳出意外，台電下游包商一名工人，在工地遭電箱壓住，台南市消防局派遣左鎮消防分隊2車4人前往搶救，工人是約60歲的陳姓工人，胸部整個遭壓變形，救出時已失去生命跡象，緊急送新化分院急救仍不治。

據指出，消防救護人員趕到時，壓在陳姓工人身上的電箱已經被其他人抬起，初步檢視因為整個胸部重壓變形，已經壓到心臟可能破碎，但消防救護人員仍不放棄的一邊急救一邊送醫，可惜還是回天乏術。