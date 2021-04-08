開休旅車到那瑪夏賞螢卻翻覆 車卡竹叢7人都脫困

高雄那瑪夏區正值賞螢季，一輛休旅車在拉比亞露營區附近山路翻覆，車內7人全受困，高市消防隊那瑪夏分隊獲報，偕警消前往救援，車內乘客所幸水全數脫困，但車子尚未拖離。

警方表示，翻覆的休旅車，含司機共有7人，昨午3點50分左右在台29線往知名露營地點拉比尼亞露營區的途中翻覆。消防分隊抵達現場發現，所幸一旁竹林粗壯堅韌，休旅車卡於竹林中沒再往下墜落，算是不幸中的大幸。

那瑪夏消防分隊小隊長楊瑞曉當時評估車體無移動的風險後，指揮警義消將車內乘客救出，所幸七人都無受傷，僅受到驚嚇，結束一場虛驚。

經調查，這輛休旅車在山路轉彎處因無法順利爬坡，車子輪胎空轉打滑，駕駛踩煞車及拉手煞車也無法制住車子，導致整台車失控向後撞擊造成翻覆。