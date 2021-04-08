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影／台中女子身體不適突休克 黃金救援「警」急開道
警於3月31日深夜，在台灣大道巡邏時，突有駕駛轎車停於警車旁，稱「麻煩幫幫我們!我妹妹休克了!」，鄭的妹妹身體不適，與母親和妹妹一同前往醫院就醫途中，鄭妹妹突然不明原因昏厥，鄭與母親正手足無措時，連忙向在旁員警求救，警見事出急迫，連忙，開啟警示燈及警鳴器，協助開道，於5分鐘內趕到中國醫藥大學附設醫院急診室，順利將女子送醫。
台中市警一分局民權派出所警員江亭諭、張竹榕，3月31日深夜11時30分，於台灣大道與五權路口施行攔查勤務，突然有車輛停於警車旁，鄭姓民眾表示自己的妹妹原本要帶她去醫院，突然在半路上突然昏過去，一時間不知道該怎麼辦，請警方幫幫忙。
警了解後，見事出緊急，便請民眾緊跟巡邏車，一路開啟警示燈及警鳴器，協助開道，將原本須經過數個號誌之路程縮短，並在5分鐘內趕至中國醫藥大學附設醫院急診室，順利將昏迷女子送醫，家屬不斷地向警方道謝，表示幸好有警車之協助開道，才能在如此緊急情況下迅速抵達醫院。經就醫後，鄭姓民眾的妹妹也平安及順利的出院。
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