男警涉勾勾纏小女警！分局側門崗潑飲料 還強逼下跪5分鐘

2019年時任北投分局警備隊的馬姓男警，已婚還涉嫌騷擾同分局一名女警長達一年，鬧到全分局上下知曉，甚至在北投分局側門崗朝女警臉部潑飲料，強拉穿著警察制服、防彈背心的女警，當街下跪5分鐘。士林地檢署日前偵結，全案依強制罪嫌起訴。

起訴指出，2019年5月18日，男警涉嫌在郵局前強制拉扯女警手部，把人揣到永明派出所，還搶走女警包包，違反其意願把包包內物品傾倒在永明派出所值班台上，旋即離開，此部分涉犯強制罪，依法起訴。

同年9月9日下午2點1分，男警在北投分局側門崗，涉嫌用飲料潑女警，又逼女警下跪5分鐘，此部分日前僅依公然侮辱罪嫌起訴，女警不服聲請再議，高檢署發回士檢續查。

北投分局建築物上的監視器拍下逼下跪過程，內容顯示當日下午2點1分至31分，男警在分局側門崗潑飲料後，多次以強制力徒手拉扯女警往前走，期間逼迫頭戴安全帽，身穿警察制服的女警，當街下跪5分鐘，又不斷拉扯女警身上的防彈背心。

女警指出，當時剛畢業分發到北投分局，知道男警已婚且是知名的檢舉達人，長官都怕男警檢舉倒台丟官，男警發現她在手臂上刺青，以此要脅不斷勾勾纏，曾半夜打多通電話、踹寢室門叫她出去，四處散播兩人有關係等不實謠言。

女警難受回想「這是我一輩子的恥辱」被惡劣同事霸凌1年，還被逼下跪，心理早已不堪負荷；當時北投分局督察組明知卻置之不理，直到下跪事件發生後，才被帶往督察組做筆錄，但督察組想草草了事，找隔天要調走的巡官做筆錄，於是自行提出被騷擾證據給地檢署，希望司法能還她清白，不要被斷章取義的假訊息扭曲。