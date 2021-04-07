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「啃老族」索討兩百生活費不成 竟放火燒屋還冷眼觀看
朱男昨天因與母親索討2百元生活費不成，又被趕出家門，心生不滿持衛生紙點火燒毀住家，還躲在圍觀人群中冷眼觀看，所幸火警未造成人員傷亡，朱男當場被警方逮捕，詢後依公共危險罪嫌移送士林地檢署。
據了解，28歲的朱男有傷害前科，與母親相依為命卻當「啃老族」，母子倆時常因此發生爭執。昨天下午1時許，朱男在位於新北市八里區的家中向母親索討2百元生活費不成發生口角。朱母一氣之下，叫來弟弟把兒子趕出去住，朱男與叔叔因此發生扭打，朱男頭部、手部被打傷，憤而離去。
朱男因氣憤難耐，離開後又返回住家，持衛生紙點火燒屋，放完火後還躲在人群中觀看。消防人員獲報到場，撲滅火勢後發現是人為縱火，通知警方調查。
警方獲報到場，在人群中發現形跡可疑的朱男並上前盤查，朱男當場坦承是他放的火，被帶回派出所，警詢後依公共危險罪嫌移送士林地檢署。
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