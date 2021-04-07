萬華警分局公藝工程將完工 警員行禮警鴿展翅超吸睛

台北市萬華分局外牆的公共藝術興建工程近日即將完工，造型是一位警員行舉手禮，另有一隻警鴿展翅高飛，引發附近民眾關注；據悉，此公共藝術造價490萬餘元，由文化部支出，近日施工、驗收後，預計5月正式完成。

據2015年修正的公共藝術設置辦法及文化藝術獎助條例，政府新建大樓須裝設建物造價百分之一價格的公共藝術裝置，台北市目前僅萬華、松山分局在新法實施後建成的大樓，松山分局與捷運共構，公共藝術設在捷運出口旁，萬華分局算是第一個裝設公共藝術的警察機關。

公共藝術裝置主體是展翅的警鴿，及一名行舉手禮的警員，作品名稱是「即刻出動」，意涵為：「警察與消防員總是在最前線的英雄，他們隨時蓄勢待發，不懈怠的形象，形成社區中一股安定的溫暖力量，作品中將警消們的忠心待命和執勤的身影佇立在街角，守護精神延伸向上幻化成展翅上騰的英姿…與站在街口觀者身影連成一線，舉起手向守護英雄致敬吧！」