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被誆女大兵將退伍缺錢付退伍費 男急匯3萬5警攔阻
基隆市一名男子在line通訊軟體認識一名自稱是阿富汗的將軍，雙方相談甚歡，期間透過這名將軍的介紹認識一名女士兵，這名「將軍」表示女士兵即將退伍，但急須償付退伍費用，誘騙男子匯款3萬5千元給女兵。幸好郵局人員發現有異，員到場攔阻，才讓他保住存款。
基隆市警察局第四分局中山派出所昨天上午9時接獲復興路郵局通報，疑有民眾遭詐騙案件，警員周建邦到場，郵局櫃台人員表示，男子臨櫃辦理匯款業務，但面對郵務人員的關懷提問言詞閃爍避重就輕，直覺有異。
周建邦先詢問並請男子先不要匯，經和行員一起勸說，近60歲的男才恍然大悟，打消匯款念頭，保住積蓄。
男子說，他在line通訊軟體上認識一名自稱是阿富汗的將軍雙方相談甚歡，期間還透過這名將軍的介紹而認識一名女士兵，稍早這名將軍表示該女士兵即將退伍，但急需償付退伍費用，要他去匯款贊助，他覺得對方說得很真，不疑有他，才要匯錢。
第四分局說，此案詐騙集團以甜言蜜語各種理由話術要求被害人匯款，並且指定被害人要匯款至國外帳戶，此種跨海詐騙一旦錢流出去便難以追回，對於來路不明的網路、軟體交友，民眾一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢。
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