嘉市青年街火再燒廢棄物何時清？嘉檢：快提清運計畫

嘉義市青年街日前發生大火、造成空氣汙染，因廢棄物未清理，昨不明原因再度冒煙起火，火勢撲滅，現場燃燒臭味引發地方憂心再次起火，市府表示未清理原因是地檢署指示需保全現場，並呼籲「調查不能慢」，嘉義地檢署今強調，早就請環保局提清運計畫，至今尚未收到。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，本案承辦檢察官並未禁止清運該處廢棄物，且農曆年前就已要求環保局與業者，提「清運許可報告書」，若業者無法立即清運，環保局也應提清運許可，說明清運方案及清運估價，以利本案後續處置，但環保局並未提出。

嘉義市青年街155巷內，日前火災後堆積廢棄物，昨下午5時許因不明原因開始燃燒，消防隊約30分鐘將火撲滅，無人員受傷；附近居民直言，前晚就聞到燒塑膠味，報案後消防局到場未發現明火、冒煙，沒想到昨天下午忽然燒起來，現場廢棄物應盡速清理，否則住得提心吊膽。

嘉義市環保局表示，業者3月15曾提出清運計畫，但內容太簡陋被駁回、已要求重提；另昨已派員到失火現場進行環境監測，空氣品質尚無明顯異常，今天每3小時巡查一次，並加強噴灑漂白水除臭。