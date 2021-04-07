快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市青年街火再燒廢棄物何時清？嘉檢：快提清運計畫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市青年街日前發生大火、造成空氣汙染，因廢棄物未清理，昨不明原因再度冒煙起火，火勢撲滅，現場燃燒臭味引發地方憂心再次起火，市府表示未清理原因是地檢署指示需保全現場，並呼籲「調查不能慢」，嘉義地檢署今強調，早就請環保局提清運計畫，至今尚未收到。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，本案承辦檢察官並未禁止清運該處廢棄物，且農曆年前就已要求環保局與業者，提「清運許可報告書」，若業者無法立即清運，環保局也應提清運許可，說明清運方案及清運估價，以利本案後續處置，但環保局並未提出。

嘉義市青年街155巷內，日前火災後堆積廢棄物，昨下午5時許因不明原因開始燃燒，消防隊約30分鐘將火撲滅，無人員受傷；附近居民直言，前晚就聞到燒塑膠味，報案後消防局到場未發現明火、冒煙，沒想到昨天下午忽然燒起來，現場廢棄物應盡速清理，否則住得提心吊膽。

嘉義市環保局表示，業者3月15曾提出清運計畫，但內容太簡陋被駁回、已要求重提；另昨已派員到失火現場進行環境監測，空氣品質尚無明顯異常，今天每3小時巡查一次，並加強噴灑漂白水除臭。

環保局表示，2月3日火災後已依廢棄物清理法、空氣污染防制法、水污染防治法，裁罰業者共137萬1000元，並封鎖現場停止作業，環保署南區督察大隊、警政署保七總隊，今已到場蒐證，要追查廢棄物上游來源，以釐清責任。

嘉義市青年街日前發生大火、造成空氣汙染，因廢棄物未清理，昨不明原因再度冒煙起火，當地居民希望盡速清運，避免再此復燃。記者卜敏正／翻攝
嘉義市青年街日前發生大火、造成空氣汙染，因廢棄物未清理，昨不明原因再度冒煙起火，當地居民希望盡速清運，避免再此復燃。記者卜敏正／翻攝

廢棄物 嘉義 災後

延伸閱讀

桃園老街溪平鎮段變色疑遭污染 環保局鎖定工廠採樣

嘉市塑膠工廠又火警 非法堆置廢棄物已被罰逾百萬

大甲媽遶境彰化4天垃圾收百噸 環保局籲減量分類

影／中火3號機重啟中市再重罰2000萬 台電：不能接受

相關新聞

太魯閣事故工程車副駕疑為逃逸移工 刑警逮捕到案

太魯閣號事故，花蓮地檢署已約談超過20人，李義祥當天載滿廢輪胎到工地，副駕駛有一名男子，檢警調查，該名男子為逃逸移工，今...

她火車上嗆蔡英文「入監槍決」 鐵警抓到人了

廖姓女子今天下午搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責總統蔡英文「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上傳...

醉漢送醫 把消防員打到腦震盪

雲林縣陳姓男子酒後跌倒受傷送醫，在救護車上「發酒瘋」毆打丁姓消防員，陪同就醫的叔叔也勒頸攻擊，叔姪聯手把丁打到腦震盪，事...

體重少報50公斤 救人多花3小時

一對男女本月三日前往台東南橫公路「栗松溫泉」旅遊，半途男子體力不濟，女方報案求救；男子體重達一二○公斤，女方報案卻說七十...

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火 兩人受傷送醫

國三南下碧潭隧道內，今天傍晚發生小貨車疑自撞翻車並起火，車上兩人受傷送醫。據了解，小貨車駕駛及乘客因翻車造成擦挫傷，兩人...

畫面曝光！男警當街拉扯女警 還逼「測謊」

34歲馬姓男警涉嫌騷擾同分局女警，甚至因私人糾紛，在郵局前拉扯女警，把包包內容物傾倒在派出所值班台，4個月後又逼女警下跪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。