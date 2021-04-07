影／台南市木造平房大火 鄰近機車行移出30多輛機車

台南市北區北忠街16巷內一棟木造平房，下午4點多突起火燃燒，冒出大量濃煙，鄰近機車行員工擔心停放出租機車被波及，連忙動員移出30多輛機車，消防人員初步查出，疑因平房熱水器接管脫落造成，真正起火原因待進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心下午4點43分接獲民眾報案，位於北區北忠街16巷內住宅發生火災，且鄰近機車行停車場，中心派遣公園等20車47人到場搶救。

消防人員到場後發現，木造平房起火燃燒，冒出火舌和大量濃煙，馬上拉水線滅火，並請電力公司派員斷電，火勢在下午5點19分熄滅。