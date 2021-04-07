失智也有音樂魂 高雄老翁聽戶外演奏忘返家路

高雄市鳳山區約91歲吳姓老翁本月5日下午3時許獨自出門，到衛武營三連棟廣場聽戶外音樂演奏，但聽完音樂想回家卻忘了路，只能在附近徘徊，幸好吳翁媳婦宋姓女子發現公公出門很久沒回家，向員警報案，4時許終於尋獲吳翁。

宋女向警方表示，吳翁當天下午吳翁當天下午撐著四腳輔助器獨自走出門，鄰居發現向她告知，但過了半小時遲遲不見吳翁回家，宋女想起吳翁過去曾走失，連忙到附近派出所報警求助。

警方獲報調閱沿線監視器，確認吳翁身著格子襯衫，手撐四腳輔助器朝衛武營方向走去，員警兵分三路沿路尋找，4點10分左右終於在近輜汽路與新強路口的衛武營停車場發現吳翁，員警看吳翁已經走一陣子體力不支，在等待吳翁家人開車載吳翁返家前，先向附近鄰居借了椅子供吳翁休息。