聽新聞
test
0:00 / 0:00
滿地螺絲散落高雄岡山路面 原來是駕駛少做這一步
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午11時許駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，行經岡山路左轉往嘉新西路陸橋方向，疑似車上螺絲桶沒有綁好固定，在轉彎處突然翻落，車上螺絲散落一地，警方到場立刻開單、聯繫螺絲工廠人員到場清理，並進行交通管制，約半小時後才全數清理完畢。
據了解，此路段螺絲工廠眾多常有搭載螺絲車輛經過，事發當時正值中午吃飯時間，黃男行經路段車輛來往頻繁，當螺絲桶掉落，警方獲報立刻到場進行交通管制，避免有其他車輛受影響，並協請螺絲廠派員清除散落一地的螺絲，附近民眾見狀也紛紛拿出掃把協助集中螺絲，直到半小時後才順利清除。
岡山警分局表示，全案依道路交通管理處罰條例「裝載螺絲掉落」開出罰單，可處新臺幣3000元至1萬8000元以下罰鍰，另外該車有超載狀況，經員警押磅確認超重1440公斤，也一併舉發完畢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言