滿地螺絲散落高雄岡山路面 原來是駕駛少做這一步

高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午11時許駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，行經岡山路左轉往嘉新西路陸橋方向，疑似車上螺絲桶沒有綁好固定，在轉彎處突然翻落，車上螺絲散落一地，警方到場立刻開單、聯繫螺絲工廠人員到場清理，並進行交通管制，約半小時後才全數清理完畢。

據了解，此路段螺絲工廠眾多常有搭載螺絲車輛經過，事發當時正值中午吃飯時間，黃男行經路段車輛來往頻繁，當螺絲桶掉落，警方獲報立刻到場進行交通管制，避免有其他車輛受影響，並協請螺絲廠派員清除散落一地的螺絲，附近民眾見狀也紛紛拿出掃把協助集中螺絲，直到半小時後才順利清除。