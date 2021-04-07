快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿地螺絲散落高雄岡山路面 原來是駕駛少做這一步

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午11時許駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，行經岡山路左轉往嘉新西路陸橋方向，疑似車上螺絲桶沒有綁好固定，在轉彎處突然翻落，車上螺絲散落一地，警方到場立刻開單、聯繫螺絲工廠人員到場清理，並進行交通管制，約半小時後才全數清理完畢。

據了解，此路段螺絲工廠眾多常有搭載螺絲車輛經過，事發當時正值中午吃飯時間，黃男行經路段車輛來往頻繁，當螺絲桶掉落，警方獲報立刻到場進行交通管制，避免有其他車輛受影響，並協請螺絲廠派員清除散落一地的螺絲，附近民眾見狀也紛紛拿出掃把協助集中螺絲，直到半小時後才順利清除。

岡山警分局表示，全案依道路交通管理處罰條例「裝載螺絲掉落」開出罰單，可處新臺幣3000元至1萬8000元以下罰鍰，另外該車有超載狀況，經員警押磅確認超重1440公斤，也一併舉發完畢。

高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區54歲黃姓男子今天中午駕駛小貨車搭載裝滿螺絲的桶子，疑似沒有綁好，螺絲桶翻落，螺絲散落一地。記者陳玫伶／翻攝

岡山 罰單 高雄市

延伸閱讀

高雄環狀輕軌環差通過中央環評 拚2023年全線通車

高雄飯店「最美火鍋吃到飽」只要588！試營運首4日免費送龍蝦，再抽1元超殺價

「媽！我被綁架了」兒面試工作 高雄婦接詐騙電話

高雄美濃「粉紅雨」秘境！1200棵花旗木炸裂式滿開，沐浴在粉嫩桃花源

相關新聞

太魯閣事故工程車副駕疑為逃逸移工 刑警逮捕到案

太魯閣號事故，花蓮地檢署已約談超過20人，李義祥當天載滿廢輪胎到工地，副駕駛有一名男子，檢警調查，該名男子為逃逸移工，今...

她火車上嗆蔡英文「入監槍決」 鐵警抓到人了

廖姓女子今天下午搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責總統蔡英文「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上傳...

醉漢送醫 把消防員打到腦震盪

雲林縣陳姓男子酒後跌倒受傷送醫，在救護車上「發酒瘋」毆打丁姓消防員，陪同就醫的叔叔也勒頸攻擊，叔姪聯手把丁打到腦震盪，事...

體重少報50公斤 救人多花3小時

一對男女本月三日前往台東南橫公路「栗松溫泉」旅遊，半途男子體力不濟，女方報案求救；男子體重達一二○公斤，女方報案卻說七十...

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火 兩人受傷送醫

國三南下碧潭隧道內，今天傍晚發生小貨車疑自撞翻車並起火，車上兩人受傷送醫。據了解，小貨車駕駛及乘客因翻車造成擦挫傷，兩人...

畫面曝光！男警當街拉扯女警 還逼「測謊」

34歲馬姓男警涉嫌騷擾同分局女警，甚至因私人糾紛，在郵局前拉扯女警，把包包內容物傾倒在派出所值班台，4個月後又逼女警下跪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。