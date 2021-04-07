參加親戚喪禮返家失蹤 部落動員連日尋人...今尋獲遺體

屏東縣來義鄉古樓部落64歲杜姓婦人3月31日到來義鄉南和部落參加完親戚喪禮後，騎車返家途中卻失蹤，連日來部落每天動員6、70人在沿途經過地方地毯式搜尋，今上午8點20分，在文樂往丹林部落的屏113縣道路旁樹林內發現，杜婦死亡多時，現場沒有車輛撞擊，也沒有打鬥痕跡，警方報由檢方相驗。

屏東縣來義鄉南和村長陳文山說，杜姓婦人是古樓部落族人，杜婦在3月31日到南和參加喪禮後就沒回家，杜婦騎黑色100c.c.摩托車，家屬在4月3日向警方報案，他也連日在網路po文尋人啟示，古樓村長號召部落族人協尋。

來義鄉長莊景星說，鄉公所、古樓部落族人都動員協尋，杜婦的哥哥中風，主要都是杜婦照顧。調閱相關監視器發現，3月31日當天下午3點多發現杜婦的最後身影，通過文樂牌樓，估計約在3點到3點半後失聯，每天動員約6、70人力，從文樂大橋到丹林部落地毯式搜尋。

警方指出，家屬在4月3日到派出所報案，警方調閱杜婦的手機定位，發現在文樂村到丹林村附近，部落族人動員搜尋。

陳文山說，今上午8點集合，8點20分，有部落族人在文樂往丹林部落屏113縣道路邊坡樹叢，先看到杜婦的黑色摩托車，再往下看發現杜婦，該路段是轉彎處。警方現場查看，杜婦已死亡多時，現場無明顯車輛撞擊與打鬥痕跡，拉請封鎖線管制，將報請檢方相驗。