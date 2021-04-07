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吊臂車疑下坡煞車失靈 暴走台14甲線撞倒電線桿

中央社 / 南投縣7日電

一名陳姓駕駛7日上午開著一輛吊臂車行經省道台14甲線2.1公里處南投仁愛霧社路段，疑因下坡煞車失靈而失控撞倒電線桿，陳男輕傷送醫無大礙，但電線桿遭撞擊傾倒，阻礙交通，所幸沒有造成區域停電；經台電工程人員拆除電線桿，下午已先恢復單線行車。（民眾提供） 中央社
一名陳姓駕駛7日上午開著一輛吊臂車行經省道台14甲線2.1公里處南投仁愛霧社路段，疑因下坡煞車失靈而失控撞倒電線桿，陳男輕傷送醫無大礙，但電線桿遭撞擊傾倒，阻礙交通，所幸沒有造成區域停電；經台電工程人員拆除電線桿，下午已先恢復單線行車。（民眾提供） 中央社
一輛吊臂車今天行經台14甲線2.1公里處南投縣仁愛鄉路段，疑因下坡煞車失靈撞倒電線桿，一度造成霧社往返清境、合歡山雙向交通中斷，拆除電線桿後，下午先恢復單線行車。

陳姓男子上午11時多駕駛一輛吊臂車行經省道台14甲線2.1公里處仁愛鄉霧社路段，疑因下坡煞車失靈而失控撞倒電線桿，陳男輕傷送醫無大礙，但電線桿遭撞擊傾倒，所幸未扯斷電線，沒有造成區域停電，經台電工程人員拆除電線桿，下午先恢復單線行車。

警方初步調查，陳男駕駛吊臂車由清境往霧社方向行駛，自述「踩不到煞車」懷疑失靈，在一處彎道失控撞護欄後接著撞倒電線桿，吊臂車才停下，撞擊力道造成擋風玻璃全破、車頭毀損；陳男有頭部撕裂傷、胸部疼痛等傷勢，意識清楚，由仁愛消防分隊救護車送醫。

另外，一名家住桃園市的22歲陳姓女子昨天應邀與住台中市的19歲林姓男子騎機車到仁愛鄉萬豐村鐵管橋旅遊，陳女疑拍照時不慎雙腳踩空，整個人由鐵管橋旁山壁滑下，進而摔落濁水溪沙洲，林男見狀立即報警。

南投縣警察局仁愛分局武界派出所獲報，所長周輝光等人立即趕往，並請仁愛消防分隊、守望相助隊協助救援，警方到場發現霧社水庫已放水1小時，造成濁水溪水位高漲，救難人員搶救不易，於是通知水庫管理單位立即停止放水，以降低水位加快救援。

仁愛分局今天表示，陳女掉落溪床沙洲，未遭溪水沖走，但案發地點與聯外道路有一段距離，救難人員將陳女固定在擔架後，運用人力及農機具接駁到救護車停放位置，所幸送醫檢查只有擦傷，無生命危險；提醒遊客拍照、賞景時多注意山區四周環境。

濁水溪 救護車 清境

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