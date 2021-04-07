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算命仙算不出自己會遭詐騙 警急攔阻幫守40萬老本
高雄60歲的鄭姓算命師，平時幫人消災解厄，沒想到後來被詐騙集團盯上，鄭婦聽信詐團話術稱只要投資比特幣就能發大財，後來鄭婦跑到尤局打算匯款40萬，所幸機警行員發現有詐報警，經過警方不斷勸說才讓鄭婦夢醒，鄭婦苦笑「幫人算命一輩子，沒算到自己被騙」，還好警方幫忙，讓她守住棺材本。
前鎮分局復興路派出所警員謝嘉哲、黄鉞畬，日前接獲郵局通報，兩人於是驅車前往，抵達郵局時正好碰到鄭婦在填寫匯款單，上前關心詢問要將大筆金額匯給誰。起出鄭婦見員警上前面有難色，不願意說出實情，後來經警方開導，她才卸下心防娓娓道出經過。
鄭婦向警方透露，前幾天有人自稱是外商公司業務，透過LINE跟她聯繫，稱比特幣準備大漲，只要她把握時機投資就能發大財，對方說得看不出破綻，她心想搞不好真有機會短期獲得高報酬，才聽信話術，到郵局匯款40萬元。
後來經警方宣導時下流行的詐騙手法，鄭婦才確定自己碰上詐騙集團；她苦笑，自己幫別人算命算了一輩子，平時幫信徒消災解厄，沒想到竟沒算到自己會被詐團欺騙，以後要更加小心了。
警方表示，假投資的詐騙案例不勝枚舉，民眾應隨時提高警覺，不要輕信網路高獲利商業行為，若發現可疑情事，可撥打165反詐騙專線求證，或致電110報案專線，請警方前來確認是否為詐騙手法，以防止自身財產損失。
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