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影／命大！妙齡女為拍照踩空摔70米溪床 僅擦傷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

桃園市陳姓女子昨與男友赴南投縣仁愛鄉遊玩，未料到當地萬豐鐵管橋賞景時，疑為了拍照不慎踩空滑落山壁，摔到達70米高的橋底溪床，男友嚇得報案求援，警消獲報後集結馳援，以溯溪接駁方式將陳女救起送醫，所幸其僅擦傷無礙。

據了解，22歲陳女昨與19歲林姓男友昨到仁愛鄉旅遊，下午4時許，2人共乘機車到當地萬豐村鐵管橋賞景，上橋後因周邊景致幽美，陳開心拍照時疑沒注意腳下不慎踩空，就從橋旁山壁滑落摔至下方70米溪床，嚇得林男急撥119求救。

南投縣消防局指出，昨下午4時許獲報有民眾摔落並受困萬豐鐵管橋下，隨即派遣鄰近仁愛分隊馳援，另據悉受困溪床現場為一側為70米高山壁，一側為濁水溪，評估救援恐不易，同時集結神鷹搜救隊、義消等民力前往協助救援。

仁愛警分局武界派出所接獲報案後，其所長周輝光、副所長全勝利及警員董千平趕赴現場後發現，當時萬大水庫已排放水1小時，濁水溪水位高漲，恐影響救難，便立刻通知水庫管理單位停止排水，減緩水量來降低溪床水位，以加快救援速度。

救難人員到場著救生衣在繩索確保及評估下涉水抵達陳女受困處，之後將其以擔架固定後，運用繩索、人力成功渡過湍流後，隨即以沙灘車、農用搬運車將陳女接駁交由救護車送醫救治，而經醫院檢查確認，所幸僅身體多處擦傷，生命無虞。

現場救難人員透露，鐵管橋到溪床高度相差達70米高，還好陳女踩空摔落時是靠近山壁側，並非直接墜落，且沿山壁滑行遭遇雜木林，減緩下墜力道，掉落的溪床剛好是較鬆軟處也減輕傷害，能僅受擦傷真的是不幸中的大幸。

警方則提醒，出門遊玩看到美景固然開心，但切勿因眼前美景而忽略自身安全，尤其是有些景點山勢險峻，地形較為陡峭，再拍照時一定要注意四周環境狀況，千萬不要為了拍攝奇景而讓自身涉險，以免發生意外。

桃園市陳姓女子疑為拍照不慎滑落70米高溪床，經警義消及搜救隊馳援，性命無礙。圖／仁愛警分局提供
桃園市陳姓女子疑為拍照不慎滑落70米高溪床，經警義消及搜救隊馳援，性命無礙。圖／仁愛警分局提供
桃園市陳姓女子疑為拍照不慎滑落70米高溪床，經警義消及搜救隊馳援，性命無礙。圖／仁愛警分局提供
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桃園市陳姓女子疑為拍照不慎滑落70米高溪床，經警義消及搜救隊馳援，性命無礙。圖／仁愛警分局提供
桃園市陳姓女子疑為拍照不慎滑落70米高溪床，經警義消及搜救隊馳援，性命無礙。圖／仁愛警分局提供

濁水溪 水庫 溯溪

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