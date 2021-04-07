嘉市塑膠工廠又火警 非法堆置廢棄物已被罰逾百萬

嘉義市青年街一間塑膠工廠昨天再次發生火警，初步研判是2月燃燒的塑膠物品內部物質儲熱導致；2月火災後，環保局已對業者裁罰137萬元，並繼續追查現場廢棄物的上游來源。

嘉義市消防局昨天下午5時15分接獲民眾報案，指嘉義市青年街一間塑膠工廠再次發生火警，因堆放大批塑膠物品，現場竄出濃煙及火勢，消防局立即派員灌救，昨天傍晚6時撲滅火勢，現場有燃燒惡臭味，經監測空氣品質尚無明顯異常狀況。

嘉義市環保局今天表示，這家塑膠工廠今年2月3日發生火災，因堆放大批塑膠物品，火勢延燒56小時才被撲滅，當時現場伴隨著刺鼻惡臭味，嚴重影響周遭居民生活作息；昨天再次發生火警，初步排除外力介入，懷疑是上次燃燒過後的塑膠物品內部物質儲熱導致。

環保局指出，青年街塑膠工廠2月間火災後，已依廢棄物清理法、空氣污染防制法、水污染防治法總計裁罰吳姓業者新台幣137萬1000元，並封鎖現場停止人員作業。

環保局表示，青年街塑膠工廠非法堆置大批塑膠物品，嘉義地檢署指示需保全現場廢棄物進行產源調查指認。行政院環保署督察總隊南區督察大隊等單位持續追查廢棄物上游來源，以釐清責任。

環保局指出，青年街塑膠工廠2月火災後，每日派員巡查及監控，每3小時會巡查一次；塑膠工廠昨天再次發生火警，現場空氣品質監測尚無明顯異常，惟民眾反映聞到惡臭味，則會持續加強漂白水噴灑進行環境除臭。