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「媽！我被綁架了」兒面試工作 高雄婦接詐騙電話
高雄市三民區一名54歲張姓婦人上月底下午接獲不明電話，表示他的兒子因私吞詐騙集團的錢遭綁架，要交出150萬元才會放人，張婦掛斷電話想聯繫兒子，卻都沒人接，一時心急報警，經警方協助才知，原來兒子當天去面試工作，先將手機關機，最後終於聯繫上人，張婦才鬆了口氣。
張婦向警方表示，她3月30日下午在家休息時突然接獲不明電話，稱她兒子被綁架，電話那頭還有一名男子大喊「媽！我被綁架了！」張婦嚇得趕緊聯繫兒子想查證，卻怎麼都聯繫不上，張婦只知道兒子當天去面試工作，不知為何會牽扯上詐騙集團，只好報警求助。
警方到場先安撫張婦情緒，表示這應該是詐騙集團常見的詐騙手法，並打電話向張婦兒子面試的公司求證，張婦兒子經工作人員告知，才知道母親遇到詐騙集團，連忙表示，他為了確保工作面試順利，先將手機關機了，沒想到這麼巧還剛好遇到詐騙集團來電。
三民一警分局提醒，民眾如接獲疑似詐騙電話，應先保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案，或向就近的警察單位尋求協助，以「一聽二掛三查證」方式因應，才不會讓詐騙集團為所欲為，失了荷包。
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