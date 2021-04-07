「媽！我被綁架了」兒面試工作 高雄婦接詐騙電話

高雄市三民區一名54歲張姓婦人上月底下午接獲不明電話，表示他的兒子因私吞詐騙集團的錢遭綁架，要交出150萬元才會放人，張婦掛斷電話想聯繫兒子，卻都沒人接，一時心急報警，經警方協助才知，原來兒子當天去面試工作，先將手機關機，最後終於聯繫上人，張婦才鬆了口氣。

張婦向警方表示，她3月30日下午在家休息時突然接獲不明電話，稱她兒子被綁架，電話那頭還有一名男子大喊「媽！我被綁架了！」張婦嚇得趕緊聯繫兒子想查證，卻怎麼都聯繫不上，張婦只知道兒子當天去面試工作，不知為何會牽扯上詐騙集團，只好報警求助。

警方到場先安撫張婦情緒，表示這應該是詐騙集團常見的詐騙手法，並打電話向張婦兒子面試的公司求證，張婦兒子經工作人員告知，才知道母親遇到詐騙集團，連忙表示，他為了確保工作面試順利，先將手機關機了，沒想到這麼巧還剛好遇到詐騙集團來電。