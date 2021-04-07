快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

警匪追逐慢半拍 高市警砸3.5億買391輛新車

中央社 / 高雄7日電

基層反映高雄市警車老舊，警察局今天表示，配合預算及中央補助，投入3.5億元，再買194輛新車，加上3月至4月交付的197輛，預計汰換391輛。逾齡率自60.46%下降至24.86%。

高市警局後勤科表示，去年度獲中央補助款新台幣1億7737萬元，共購置汰換警用車輛197輛，包括巡邏車107輛、偵防車90輛。已在今年3月至4月中旬起陸續交車，總計到3月底已有154輛驗收交車完畢。

為持續更新車輛，市警局表示，110年度中央補助款7069萬元，加上市府一般性補助款1億305萬元，預計再購置汰換警用車輛194輛，其中巡邏車146輛、偵防車48輛。這部分待警政署車輛共同供應契約重新招標公告後下單，老舊警車逾齡率可自60.46%下降至24.86%。

高雄警用車老舊情形嚴重，被笑稱「老爺車追不上進口車」。就有保安警察大隊特勤員警反映，盤查可疑車輛時遇對方開著百萬進口名車拒檢還衝撞警車，雖加足馬力但仍追不上對方的情形。

高雄市警方這次2年投入3.5億元汰換車輛，更換老舊車輛共391輛，日前陸續完成交車。警方也提供照片拍下新車一字排開的壯觀場面。

高雄市警車達900多輛，但老舊問題由來已久，除了17個分局，外加刑警大隊、保安大隊、交通大隊及內勤各科室，「僧多粥少」根本汰換不及。保守估算每年至少需經費7000萬元才足以因應，但市府財政吃緊難以負擔。

高雄市 警察

延伸閱讀

水肥廠荒廢無用 高市推動公辦都更啟動土地再生

水肥廠荒廢無用 高市推動公辦都更啟動土地再生

老車追不上進口車惡徒 高市警砸3.5億買新車

老車追不上進口車惡徒 高市警砸3.5億買新車

相關新聞

太魯閣事故工程車副駕疑為逃逸移工 刑警逮捕到案

太魯閣號事故，花蓮地檢署已約談超過20人，李義祥當天載滿廢輪胎到工地，副駕駛有一名男子，檢警調查，該名男子為逃逸移工，今...

她火車上嗆蔡英文「入監槍決」 鐵警抓到人了

廖姓女子今天下午搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責總統蔡英文「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上傳...

醉漢送醫 把消防員打到腦震盪

雲林縣陳姓男子酒後跌倒受傷送醫，在救護車上「發酒瘋」毆打丁姓消防員，陪同就醫的叔叔也勒頸攻擊，叔姪聯手把丁打到腦震盪，事...

體重少報50公斤 救人多花3小時

一對男女本月三日前往台東南橫公路「栗松溫泉」旅遊，半途男子體力不濟，女方報案求救；男子體重達一二○公斤，女方報案卻說七十...

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火 兩人受傷送醫

國三南下碧潭隧道內，今天傍晚發生小貨車疑自撞翻車並起火，車上兩人受傷送醫。據了解，小貨車駕駛及乘客因翻車造成擦挫傷，兩人...

畫面曝光！男警當街拉扯女警 還逼「測謊」

34歲馬姓男警涉嫌騷擾同分局女警，甚至因私人糾紛，在郵局前拉扯女警，把包包內容物傾倒在派出所值班台，4個月後又逼女警下跪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。