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金門料羅白龍潭附近發生火燒埔 距離油槽僅百公尺

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

天乾物燥，真的要小心火燭！位於金湖鎮金馬行銷中心與白龍潭之間，今天中午發生一起雜草火警，現場因土地泥濘，消防車輛難以接近，且下風處緊鄰油槽，僅距離100公尺，一旦延燒過去，後果不堪設想，所幸金湖消防分隊請求水庫車到場支援，總算在半小時內將火勢順利控制住，現場燃燒面積約1500平方公尺。

金湖消防分隊表示，今天上午11時8分接獲報案白龍潭附近發生火警，消防人員到場發現下風處的火勢逼近金馬行銷中心油槽，車組立即請求水庫車支援，金湖分隊車組優先防護中油油槽，阻斷火勢蔓延路徑，火勢雖迅速獲得控制，但油槽火載量大，現場殘火需謹慎處理，現場指揮官小隊長李彪龍協請金馬行銷中心提供廠區內消防蓄水池中繼水源，另金湖義消也迅速趕往現場支援，現場人員積極進攻深層火點，火勢於11時40分控制，於12時06分撲滅。

第二大隊大隊長陳叁奇表示，近日因逢清明掃墓祭祖，民眾私墓焚燒金紙，若造成火災，該局將依消防法第41條，針對違反田野引火燃燒等易致火災之行為，處3000元以下罰鍰。此次火警能夠快速撲滅，主要是成功防護油槽延燒路徑，有效侷限火勢影響範圍，也呼籲民眾切勿隨意焚燒雜草，注意平日用火用電安全。

金湖鎮料羅白龍潭附近，今天上午發生一起田野雜草「火燒埔」，金湖消防分隊緊急派遣水庫車趕往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮料羅白龍潭附近，今天上午發生一起田野雜草「火燒埔」，金湖消防分隊緊急派遣水庫車趕往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮料羅白龍潭附近今天發生一起雜草火警，金湖消防分隊派遣多名隊員與水庫車前往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮料羅白龍潭附近今天發生一起雜草火警，金湖消防分隊派遣多名隊員與水庫車前往灌救。圖／金門消防局提供

水庫 火災

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