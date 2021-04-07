1張單24.5萬元 大車台61線苗栗段違規超載挨罰

大型車輛故頻傳，苗栗縣警方專案務取締違規，尤其台61線是重中之重，苗栗縣警方最近舉發一件拖板車違規超載案，曳引車核重43公噸，超載46.58公噸，依道路交通管理處罰條例規定，1張罰單24萬5000元，金額創下台61線苗栗路段紀錄。

台61線不收費，且沿途少有地磅站，今年2月21日在雲林縣雲嘉大橋路段發生重大事故後，超載、超速等問題受到各界重視，苗栗警方近來取締到5件超載，其中1輛曳引車核重43公噸，拖板載運鋼筋過磅89.58公噸，超載46.58公噸，依規定每超載1公噸，依5000元核計，罰鍰24萬5000元。

苗栗警方指出，台61線在苗栗縣路段沒有設置官方地磅站，警方與公路總局第二工程處苗栗工務段會勘，擇定在新埔聯絡道建置活動式地磅，如果發現疑似超載大車，將引導至活動式地磅，或簽約地磅站，遏止超載威脅用路人安全。

至於台61線超速部分，苗栗警方統計今年到4月6日，共取締2778違規超速，限速每小時90公里路段，違規時速最高147公里，限速80公里路段違規時速最高138公里，都是小車嚴重超速，罰鍰5000元。

警方說，全縣今年1到3月共發生5件大型車輛死傷交通事故，肇事原因違規停車2件，未依規定迴轉、減速慢行及保持行車安全間隔各1件，交通隊規畫取締大車專案勤務，包括超載、超速、酒後駕車、闖紅燈、違規停車等重大違規行為，共取締797件，較去年同期增加126件。