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1張單24.5萬元 大車台61線苗栗段違規超載挨罰
大型車輛故頻傳，苗栗縣警方專案務取締違規，尤其台61線是重中之重，苗栗縣警方最近舉發一件拖板車違規超載案，曳引車核重43公噸，超載46.58公噸，依道路交通管理處罰條例規定，1張罰單24萬5000元，金額創下台61線苗栗路段紀錄。
台61線不收費，且沿途少有地磅站，今年2月21日在雲林縣雲嘉大橋路段發生重大事故後，超載、超速等問題受到各界重視，苗栗警方近來取締到5件超載，其中1輛曳引車核重43公噸，拖板載運鋼筋過磅89.58公噸，超載46.58公噸，依規定每超載1公噸，依5000元核計，罰鍰24萬5000元。
苗栗警方指出，台61線在苗栗縣路段沒有設置官方地磅站，警方與公路總局第二工程處苗栗工務段會勘，擇定在新埔聯絡道建置活動式地磅，如果發現疑似超載大車，將引導至活動式地磅，或簽約地磅站，遏止超載威脅用路人安全。
至於台61線超速部分，苗栗警方統計今年到4月6日，共取締2778違規超速，限速每小時90公里路段，違規時速最高147公里，限速80公里路段違規時速最高138公里，都是小車嚴重超速，罰鍰5000元。
警方說，全縣今年1到3月共發生5件大型車輛死傷交通事故，肇事原因違規停車2件，未依規定迴轉、減速慢行及保持行車安全間隔各1件，交通隊規畫取締大車專案勤務，包括超載、超速、酒後駕車、闖紅燈、違規停車等重大違規行為，共取締797件，較去年同期增加126件。
縣警局長周煥興呼籲用路人特別留意大型車轉彎時產生內輪差及視覺死角，遠離大型車輛、保持安全間隔，確保自身安全；用路人要有防禦駕駛觀念，「小心別人的不小心、注意別人的不注意」。
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