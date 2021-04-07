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一年逾5萬機車騎士車禍受傷 桃市推防禦駕駛扎根計畫
桃園市去年車禍事故近5萬件，死傷人數多達6萬4000人，機車騎士佔79%，其中又以18歲到24歲的年輕族群最高。市府道安會報小組決議成立50人講師團，走進校園以小班制方式宣導防禦駕駛觀念，市長鄭文燦今天也在市政會議宣布首場宣講將在本月12日進行。
鄭文燦表示，桃園境內的機車目前約有126萬輛，雖然警察局有規劃路口大執法，防範車輛行經路口車速過快引發事故，但機車騎士本身懂得避免危險也很重要。交通局規劃「桃園市機車安全防禦駕駛計畫」有它的重要性，尤其針對剛年滿18歲、剛取得駕照的年輕人來說，道路風險與防禦駕駛觀念向下扎根有其必要性。
警察局長陳國進也指出，雖然交通執法強度提升，但交通事故並未減少，機車安全防禦駕駛計畫有其急迫性，鑒於近期自行車等慢車事故也有增加趨勢，建議結合自行車一併宣導。
交通局指出，計畫請到警察專科學校張文菘教授擔任種子講師，共培育50多名「機車老師」準備前進校園宣導。另外，計畫也與SUZUKI台鈴機車合作，希望產、官、學共同努力，推動交通安全觀念。
交通局劉慶豐局長表示，宣導行動將採小班制進行，預計高中職70場、大專院校246場，後續將視成效情形，考慮是否擴及高齡者機車族群。
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