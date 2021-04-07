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果農修剪樹枝不慎掉落受傷 東勢警助緊急就醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名果農爬樹修剪樹枝時不慎摔落，動彈不得打電話回家求助，家人無法立即趕到果園，只好報警求助，台中市東勢警分局員警到場安撫他情緒，並通知救護車到場送醫治療，果農脊椎骨裂，目前仍住院中。

東勢分局石城派出所4月3日下午接獲林男報案，說他父親在東勢區石城街石山巷山上的果園，因修剪樹枝從樹上摔落無法動彈而打電話向家中求助，但林男住豐原，無法立即到達果園，因而請求警方協助。

石城派出所警員邱華文獲報後，立即開車趕往果園，到場發現80歲林父躺在果園旁無法動彈，立即通報119救護人員並安撫其情緒。經救護人員初步檢視林父傷勢後，送到衛福部豐原醫院就醫，檢查後林父脊椎骨裂目前尚在住院中；林男對於員警積極協尋救護，並能順利協助其父親就醫由衷感謝，握著警員的手不斷道謝。

東勢分局表示，警察工作除維護治安及交通外，為民服務也是核心工作重點，尤其在民眾需要警察的時刻，員警發揮主動積極、為民服務之精神，有助提昇警察正面形象。

台中東勢警方救援果農，協助緊急就醫。圖／警方提供
台中東勢警方救援果農，協助緊急就醫。圖／警方提供

警察 救護車

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