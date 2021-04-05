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台中老翁上月底住家才起火 今晨頂樓又燒起來警急找人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區漢陽街一處公寓在上月底才傳出火警，其中居民都指控是5樓的賴姓老翁涉嫌縱火，不過經警、消初步調查後，研判是佛堂桌燃燒的線香引燃廢棄物起火，警方詢問賴翁後，讓賴返家，不過今天上午同棟公寓頂樓又傳出廢棄物火警，住戶指向是賴所為，警方目前正在調閱監視器，釐清案發經過。

台中市北區漢陽街的一處公寓5樓在上月31日凌晨1時許傳出火警，住在該處的賴姓老翁（69歲）平時常撿拾廢棄物返家，也被鄰居指控，曾看到賴翁搬瓦斯桶返家，懷疑賴翁縱火，不過全案經警、消初步調查後，排除人為縱火，研判是賴翁在家祭祀不慎，點燃線香後未注意，燃燒家中堆積的廢棄物而起火，賴當時被帶回派出所詢問，徵詢檢察官後，警方讓賴翁返家。

未料今天上午8時許，同一棟公寓的6樓頂樓，又傳出燃燒廢棄物的火警，當時文昌等消防分隊趕到時，已有火煙冒出，但燃燒廢棄物的人已不見蹤影，火勢在6分鐘內撲滅，燃燒面積約5平方公尺，燃燒的都是雜物、廢棄物，沒有造成財損。

警、消在現場詢問是何人燃燒廢棄物時，住戶紛紛表示沒有看到是何人所為，不過都懷疑是賴姓老翁在頂樓燃燒廢棄物，不過因賴翁已不見蹤影，警方正透過監視器，釐清案發經過，並要通知賴翁到案說明。

律師林柏宏表示，民眾在有住戶的屋頂燃燒廢棄物，雖然是燃燒自己的財物，若有可能導致延燒，致生災害的可能，是會觸犯刑法公共危險罪，可處三年以下有期徒刑，另外根據社會秩序維護法，無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留，或1.2萬以下罰鍰。

台中市北區漢陽街的公寓上月底才傳火警，今天上午頂樓又傳出火警，幸未釀人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區漢陽街的公寓上月底才傳火警，今天上午頂樓又傳出火警，幸未釀人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區漢陽街的公寓上月底才傳火警，今天上午頂樓又傳出火警，幸未釀人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區漢陽街的公寓上月底才傳火警，今天上午頂樓又傳出火警，幸未釀人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝

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