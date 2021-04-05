研究生陳屍租屋處 校方將發碩士文憑圓心願

嘉義縣南華大學男研究生4日被人發現陳屍在出租套房內，已出現屍斑，警方發現門窗緊閉，研判無外力介入，校方將協助他完成心願，在告別式上頒發碩士文憑。

嘉義縣消防局勤務指揮中心4日凌晨2時獲報，指有人陳屍在民雄鄉某出租套房，救護人員與員警趕抵現場，發現24歲陳姓研究生倒臥浴室地板，身上已出現屍斑。

警方發現浴室門窗緊閉、沒有外力介入痕跡，現場有一張寫滿字的紙，懷疑陳姓研究生疑因課業、家庭等因素輕生，確切死因與時間有待檢察官、法醫相驗釐清。

南華大學主任秘書胡聲平今天接受媒體訪問時表示，陳姓研究生有重度憂鬱症，定期服藥，是校方長期追蹤輔導的個案，昨天聽聞輕生消息，校方感到非常難過，將盡全力協助家屬處理後事。

胡聲平說，陳生為了趕碩士論文壓力很大，校方將協助他完成心願，在其告別式上頒發碩士文憑。

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