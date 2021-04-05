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嘉義驚傳研究生燒炭 警消破門身現屍斑氣絕多時
嘉義縣民雄鄉中正大學旁一處出租套房，昨日凌晨2時驚傳有研究生疑似感情和家庭因素，於家中燒炭身亡，校方將積極協助處理後事。
嘉義縣消4日凌晨2時獲報，中正大學旁神農一街租屋處，疑似有名24歲陳姓私立大學研究生，在租屋處燒炭。
警消到場後發現現場浴室門窗緊閉、沒有外力介入痕跡，陳姓研究生倒臥浴室地板，身上已出現多塊屍斑，死亡多時。
現場發現一張白紙上面寫滿字，初步研判因感情和家庭因素尋短。
校方表示，該生是傳播所學生，患有重度憂鬱症，輔導中心曾對其輔導多次，未見成效，對此憾事相當遺憾，除對其他同學受傷輔導外，也將積極協助家屬處理後事。
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