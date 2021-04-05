八旬婦人半夜獨坐超商 竟是這原因把自己反鎖在外
高雄市左營區85歲熊姓婦人半夜在家打掃，疑似受不了蚊蟲叮咬「奪門而出」不慎把自己反鎖門外，只能先到附近超商坐著，超商店員發現熊婦半夜在店中坐很久，手上還拿著一隻掃把，以為是迷途老人向警方報案，員警到場才知是烏龍一場，事後順利聯繫熊婦兒子拿備用鑰匙開門。
熊婦向警方表示，她平時自己獨居，本月3日凌晨1時許在家裡打掃到一半，因蚊蟲太多受不了，跑到門外卻被大門反鎖，警方查詢失智長者名冊確認熊婦身分及地址，並聯繫熊婦住在三民區的兒子拿備用鑰匙開門。
等待期間員警持續與熊婦聊天，緩解熊婦緊張情緒，員警也向熊婦傳授「捕蚊大法」，並表示半夜外面更多蚊子，下次可用員警教的正確方式消滅可惡的蚊子。
左營警分局提醒，家中長輩如曾有走失情形，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，也可在長輩身上放置家屬聯絡方式，當長輩迷途時旁人或警方能容易協助其返家。
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