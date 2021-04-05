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行人路口車禍多 北市警拍片宣導駕駛慢看停

中央社 / 台北5日電

北市警察局內湖分局今天指出，北市市區第一季行人死亡事故共13人，且車輛於路口未發現行人而肇事為主，特別拍片呼籲駕駛謹記「慢、看、停」交通安全三大守則。

內湖分局今天發布新聞稿表示，台北市區今年初迄今的行人死亡事故共計有13人，內湖區雖未發生行人死亡事故，但分析事故肇事地點，發現以路口的12件最多。

此外，車輛肇事原因則以「搶越行人穿越道」的10件最多，顯示車輛於路口未發現行人而肇事，為行人傷亡的主要原因。

內湖分局表示， 為加強事故防制觀念，也特別製作交通安全宣導短片，影片內容可看到，在路口發生行人交通事故的原因，為行人行走時恰好落入駕駛人A柱視線死角，導致駕駛人未發現行人穿越路口，而釀遺憾事故。

內湖分局呼籲，駕駛應遵守交通安全規則並注意路口轉向安全，行經路口應謹記安全三大守則「慢、看、停」，以及「慢—預防性減速、看—左右查看有無人車、停—停讓行人優先通過」。

同時，轉彎時應確實轉動頭部查看四周有無行人，避免因A柱視線死角未發現行人而引發傷亡事故。

北市 警察

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