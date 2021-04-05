影／高雄甲仙車禍1死6傷 轎車下坡彎道越線釀禍

台29線高雄甲仙路段今早發生一死六傷的重大交通事故，秦姓男子開車從杉林往甲仙方向行駛，在下坡轉彎處越過中線撞上對向迎面行駛的休旅車，秦男傷重不治，休旅車6人送醫。警方表示，兩車駕駛人均未喝酒，傷患沒有生命危險。

上午7點多，29線41.5K（甲仙區光華路）發生轎車與休旅車對撞事故，秦男（53歲）單獨開車通往甲仙，在下坡轉彎處撞上對向一輛由許姓男子（38歲）駕駛的休旅車，雙方碰撞後，秦男車撞往山壁，許男車在護欄旁止住。

休旅車駕駛與乘客傷勢較輕，多人自行脫困在馬路旁等待送醫。另方面，秦男被夾在駕駛座動彈不得，救護人員用破壞機具將已經失去生命跡象的秦男送醫急救。高市消防局指出，休旅車傷患4男2女，分送旗山醫院與義大醫院治療，傷勢分別為骨折、挫傷等外傷，年紀介於50至70歲，送醫時均意識清楚。