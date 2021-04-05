孝子遭酒駕男撞死頻託夢 老母淚崩清明更心痛

彰化縣社頭鄉民66歲的江賜德今年1月10日6點出門晨跑，在距離家門數百公尺的員集路上遭酒駕蕭姓男子撞死，江男事母至孝，91歲的母親和妻兒在他遽逝後都曾夢到他，認為他放心不下家人而回家托夢，在清明時節更讓家人心痛，直言希望司法能嚴懲肇事者。

江賜德的兒子江文勝說，父親有晨跑的習慣，1月10日近6點出門晨跑，竟被24歲的酒駕蕭姓男子撞飛到路旁水溝內，送醫後不治，蕭男當時車速很快，事後聲稱一開始不知撞到人，但有下車查看，說沒看到人，就跑離現場，救護車到達時，蕭男又回到現場還協助將他爸扶上車，卻聲稱是前面的車撞到的，隔了約一個小時才又向警方投案說是他撞的，當下酒測值是每公升0.92毫克，全案目前已依酒駕肇逃罪嫌移送檢方偵辦中。

江文勝說，他一直忘不了父親被撞到頭破了一個洞，看著滴血的父親，他在醫院呆立三小時，說不出任何話，只想著為何這種事會發生在他們身上。後來附近鄰居竟發現其父親被撞後，鞋子噴飛到人家三合院屋頂，可見當時撞擊力有多大。

事發後，江家人全家幾乎都夢到了江賜德，他們認為是江賜德走得不明不白，心裡又放不下家人才會頻頻託夢。

江文勝說，案發當天半夜，他就夢到他爸的遺體躺在他家客廳，忽然坐起來，然後在客廳來回徘徊走動，感覺很不安，那表情好像在說「為什麼會這樣，為什麼會這樣?」

91歲的江母也夢到剛去世的兒子在她房門前來來回回走來走去，讓老母親淚崩心痛，江文勝說，因為他爸生前對阿嬤很孝順，每天早上醒來就是去看阿嬤有什麼需要幫忙以及清理尿桶之類的事，一定是他爸放不下阿嬤。

江妻也夢到丈夫回來在幫她拖地，因為江男平常就是個幫忙做家事的貼心丈夫，江賜德是個孝子、好丈夫、好爸爸。