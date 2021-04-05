快訊

一印尼境外生新冠確診 太魯閣入境專案今一人返台

獨／永和人20年的回憶！「馮記上海小館」5月底熄燈

台南兩男糾眾談判變砸車鬥毆 警逮11人送辦

中央社 / 台南5日電

台南市兩名男子疑似因感情糾紛今天凌晨相約談判，演變成為雙方人馬分別駕駛5輛車追逐衝撞、持械鬥毆事件，警方獲報後3小時內將涉案的11人全部帶回，訊後依法送辦。

台南市政府警察局第五分局副分局長朱恩銳上午接受媒體聯訪時表示，警方於凌晨3時許接獲民眾報案，指稱在中華北路有車輛追撞事故並有人受傷，員警到場釐清情形，並依現場跡證及監視器畫面發現是砸車糾紛，循線展開偵辦。

朱恩銳表示，經調查後發現，其中一方有5人分乘2部車輛，另一方則有3車共6人，雙方疑似因相約糾眾談判起衝突，演變為駕車追逐衝撞與持器械毆人等情形，雙方都有人受傷，警方在案發後3小時內將涉案的11人全部帶回，訊後依妨害秩序、公共危險、傷害、毀損等罪嫌送辦。

警方初步調查發現，涉案的鄭姓男子疑似不滿妻子的前夫黃姓男子經常與妻子聯絡，因此相約談判，兩人各自帶友人到場助陣，過程中失控釀成衝突，詳細原因仍待進一步釐清。

警察

延伸閱讀

獨／台中七期行車糾紛1個打3個 路人看傻警統統逮回

影／騎車逆向被按2聲喇叭？騎士暴氣砸車 嚇壞車主

影／2隻熊貓街頭互打當沒事 警要罰：鬥毆歪風不可長

高雄KTV酒客互看不順眼衝突鬥毆 1對兄弟臉部骨折送醫

相關新聞

嘉義驚傳研究生燒炭 警消破門身現屍斑氣絕多時

嘉義縣民雄鄉中正大學旁一處出租套房，昨日凌晨2時驚傳有研究生疑似感情和家庭因素，於家中燒炭身亡，校方將積極協助處理後事。

影／高雄甲仙車禍1死6傷 轎車下坡彎道越線釀禍

台29線高雄甲仙路段今早發生一死六傷的重大交通事故，秦姓男子開車從杉林往甲仙方向行駛，在下坡轉彎處越過中線撞上對向迎面行...

孝子遭酒駕男撞死頻託夢 老母淚崩清明更心痛

彰化縣社頭鄉民66歲的江賜德今年1月10日6點出門晨跑，在距離家門數百公尺的員集路上遭酒駕蕭姓男子撞死，江男事母至孝，9...

影／女騎士快閃棄貓 竹市動保所：將調監視器釐清開罰

有民眾直擊，3日晚間有一名女子騎機車至新竹市西大路624巷，將車停在防火巷，隨後從塑膠袋中抱出一隻貓，直接扔在路邊就快速...

影／危險動作母湯喔！攙扶重摔女乘客 專家：易釀二度傷害

有網友在社群媒體分享一段影片，地點在宜蘭縣礁溪鄉，一名機車騎士發現前面機車後座的女乘客重摔落地，連忙趕上前要攙扶，但這個...

中年男子抱著一袋冥紙步行離家迷途20多公里 警助回家

一名中年男子昨晚10點抱著一袋冥紙蹲坐新化區台20線與國8道路口旁，民眾覺得奇怪報警；新化警分局那拔派出所巡佐陳秋煌到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。