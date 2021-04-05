台南兩男糾眾談判變砸車鬥毆 警逮11人送辦
台南市兩名男子疑似因感情糾紛今天凌晨相約談判，演變成為雙方人馬分別駕駛5輛車追逐衝撞、持械鬥毆事件，警方獲報後3小時內將涉案的11人全部帶回，訊後依法送辦。
台南市政府警察局第五分局副分局長朱恩銳上午接受媒體聯訪時表示，警方於凌晨3時許接獲民眾報案，指稱在中華北路有車輛追撞事故並有人受傷，員警到場釐清情形，並依現場跡證及監視器畫面發現是砸車糾紛，循線展開偵辦。
朱恩銳表示，經調查後發現，其中一方有5人分乘2部車輛，另一方則有3車共6人，雙方疑似因相約糾眾談判起衝突，演變為駕車追逐衝撞與持器械毆人等情形，雙方都有人受傷，警方在案發後3小時內將涉案的11人全部帶回，訊後依妨害秩序、公共危險、傷害、毀損等罪嫌送辦。
警方初步調查發現，涉案的鄭姓男子疑似不滿妻子的前夫黃姓男子經常與妻子聯絡，因此相約談判，兩人各自帶友人到場助陣，過程中失控釀成衝突，詳細原因仍待進一步釐清。
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