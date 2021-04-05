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影／女騎士快閃棄貓 竹市動保所：將調監視器釐清開罰

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

有民眾直擊，3日晚間有一名女子騎機車至新竹市西大路624巷，將車停在防火巷，隨後從塑膠袋中抱出一隻貓，直接扔在路邊就快速騎車離去，過程僅6秒。新竹市動保所指出，該貓目前已由動保志工帶至醫院檢查，將調閱監視器追查女騎士，若證實是棄養，依法最高可開罰15萬元罰鍰。

動保所指出，民眾惡意棄養貓可依「動物保護法」第5條「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養」，可依同法第29條處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

「新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會」理事長邵柏虎指出，3日晚間9點接獲熱心民眾通報，一名機車女騎士用裝肉乾的塑膠袋將一隻美國短毛貓扔在巷子內，民眾趕緊用手機錄影蒐證，並通報協會志工到場處理。

畫面中，只見女騎士從塑膠袋中抱出一隻貓，隨後直接扔在巷口，再加速騎車離去，遭丟棄的貓則受到驚嚇，衝入巷內。

邵柏虎說，協會志工到場，將貓從巷子救出時，發現貓害怕得全身發抖，將身體塞在巷弄中，將其送醫發現，該貓約8歲，是成貓，身上布滿跳蚤，還有發燒，所幸經治療狀況已回穩，還不時會向人撒嬌。

邵柏虎說，協會志工到場，將貓從巷子救出時，發現貓害怕得全身發抖，將身體塞在巷弄中。圖／邵柏虎提供
邵柏虎說，協會志工到場，將貓從巷子救出時，發現貓害怕得全身發抖，將身體塞在巷弄中。圖／邵柏虎提供
3日晚間有一名女子騎機車至新竹市西大路624巷，鬼祟將車停在防火巷，隨後從塑膠袋中抱出一隻貓，直接扔在路邊就快速騎車離去
3日晚間有一名女子騎機車至新竹市西大路624巷，鬼祟將車停在防火巷，隨後從塑膠袋中抱出一隻貓，直接扔在路邊就快速騎車離去

棄養 寵物

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