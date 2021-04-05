影／危險動作母湯喔！攙扶重摔女乘客 專家：易釀二度傷害

有網友在社群媒體分享一段影片，地點在宜蘭縣礁溪鄉，一名機車騎士發現前面機車後座的女乘客重摔落地，連忙趕上前要攙扶，但這個動作其實非常危險，反而讓不少網友為他、也為傷者捏把冷汗。

網友表示，「把傷者趕快扶坐起來」其實很危險，不懂急救要領的民眾隨便扶起傷者，是錯誤行為，因為這樣做反而會壓迫到傷者的神經或氣管，嚴重的話，甚至會導致終身癱瘓、危及生命，最重要的是，不要隨意移動傷者，這樣才能預防二次傷害。

有網友在社群媒體分享一段影片，一名機車騎士發現前面機車後座的女乘客重摔落地，連忙趕上前要攙扶，但這個動作其實非常危險，反而讓不少網友為他、也為傷者捏把冷汗。圖／翻攝YouTube「ronricocat」上傳畫面。

專家也說明，交通事故、高處墜樓、高空彈跳及劇烈運動等事件，皆容易造成強大撞擊、引起脊椎不可逆傷害，人體脊椎兩旁布滿神經叢，作用在控制人體活動和感覺，一旦脊椎損傷將導致身體癱瘓，嚴重者甚至造成死亡。專家呼籲，民眾若目擊車禍，千萬不要隨便搬動傷者、或讓其他人移動傷者，否則很容易造成二度傷害。