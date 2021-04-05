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致理科大新生罹難 同學要辦悼念活動送她最後一程

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

台鐵太魯閣號事故造成50人死亡、200人輕重傷。新北市致理科技大學一年級女同學陳立凡也在這次意外中罹難，她本想趁清明連假與堂姊一起到花蓮玩，兩人好不容易買到站票，未料卻遇上死劫，雙雙罹難。致理科大表示，陳立凡在校認真，還曾代表班上參加英文競賽，同學聞訊後都相當不捨，將為她舉辦溫馨的悼念活動，送她最後一程。

陳立凡家住台北市，就讀致理科大行銷與流通管理系一年級，入學半年多，與同學感情都很好，個性乖巧，且因語言天分佳，還曾參加英文專業詞彙競賽，在校表現相當優異。

陳立凡在這次清明連假與表姊相約一起去花蓮玩，太魯閣號車票不好買，只有買到站票，但兩人還是相當期待這次旅行，周五一早就搭車一起出門，沒想到才出發沒多久就碰上劫難，兩人受到重傷，不治身亡。

致理科大指出，事件發生當下，校方立刻查詢名單，打給203個來自台東的同學詢問狀況，本只得知有一名同學在這班列車上，不過只受到輕傷，當下鬆了一口氣。但後來教育部公布死傷名單，他們在核對時，發現陳立凡的名字，趕緊打電話給陳女父親確認，才得知她在這場意外中不幸罹難。

班級導師蕭勝華表示，班上有人將訊息發在班級群組內，同學看見後都相當震驚，沒想到身邊的人就這樣突然離去。由於陳立凡與班上同學相當親近，大家都很難過、不捨，甚至有人掉下眼淚，校方與同學討論後，決定要舉辦一場溫馨的悼念活動，希望能送她最後一程。

校方補充，未來將啟動輔導機制，避免同學出現創商壓力症候群，同時也會利用校基金補貼陳立凡家屬，希望能盡一點微薄之力，協助他們度過難關。

陳姓女同學與堂姊一起搭上太魯閣號要到花蓮玩，沒想到卻遇上死劫，雙雙罹難。圖／報系資料照
陳姓女同學與堂姊一起搭上太魯閣號要到花蓮玩，沒想到卻遇上死劫，雙雙罹難。圖／報系資料照
致理科大表示，同學與師長會為她舉辦溫馨的悼念活動，希望能送她最後一程。記者張睿廷／攝影
致理科大表示，同學與師長會為她舉辦溫馨的悼念活動，希望能送她最後一程。記者張睿廷／攝影

台鐵 太魯閣撞車事故

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