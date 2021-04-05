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中年男子抱著一袋冥紙步行離家迷途20多公里 警助回家

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

一名中年男子昨晚10點抱著一袋冥紙蹲坐新化區台20線與國8道路口旁，民眾覺得奇怪報警；新化警分局那拔派出所巡佐陳秋煌到場，發現男子語無倫次；員警因詢問了半天都聽不清楚男子姓名年籍資料，只好帶回派出所。

新化分局表示，員警耐心與男子聊天到深夜，男子才想起自己的姓名、住在關廟區及家人電話，男子的年邁父母驚訝兒子竟然徒步走了20多公里，感謝警方協助兒子平安順利返家。

新化分局長余鴻恩得知，對陳秋煌巡佐為民服的精神表示嘉勉，並呼籲家中如有高齡或患有失智情形的家人，應多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若親屬行蹤不知去向即可向警方報案協尋，並記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，讓警方協助尋找。

中年男子抱著一袋冥紙步行離家迷途20多公里，警助回家。圖／新化分局提供
中年男子抱著一袋冥紙步行離家迷途20多公里，警助回家。圖／新化分局提供

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