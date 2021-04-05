中年男子抱著一袋冥紙步行離家迷途20多公里 警助回家

一名中年男子昨晚10點抱著一袋冥紙蹲坐新化區台20線與國8道路口旁，民眾覺得奇怪報警；新化警分局那拔派出所巡佐陳秋煌到場，發現男子語無倫次；員警因詢問了半天都聽不清楚男子姓名年籍資料，只好帶回派出所。

新化分局表示，員警耐心與男子聊天到深夜，男子才想起自己的姓名、住在關廟區及家人電話，男子的年邁父母驚訝兒子竟然徒步走了20多公里，感謝警方協助兒子平安順利返家。